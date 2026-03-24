Furto presso la sede di Confcommercio a Montecchio Emilia

Nella mattinata del 24 marzo 2026, i Carabinieri della Stazione di Cavriago sono intervenuti presso la sede locale di Confcommercio in Piazza della Repubblica, in seguito alla segnalazione di un furto avvenuto all’interno dei locali. Dalle prime ricostruzioni effettuate sul posto, è emerso che il crimine si sarebbe verificato tra il tardo pomeriggio del giorno precedente e le ore 10:00 di questa mattina.

Gli autori del reato, ancora ignoti, sono riusciti a entrare nell’edificio passando dalla porta principale, che non presentava segni evidenti di effrazione. Una volta dentro, i malviventi hanno sottratto una cassaforte amovibile contenente circa mille euro e un centinaio di marche da bollo. L’ammontare esatto del danno è ancora in fase di valutazione. I Carabinieri di Cavriago, insieme ai colleghi di Montecchio Emilia competenti per territorio, hanno già avviato le indagini per risalire ai responsabili del furto.