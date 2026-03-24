Educazione stradale, con “Guardiamoci negli occhi” la sicurezza passa da Reggio Emilia

Nella mattinata di martedì 24 marzo ha fatto tappa a Reggio Emilia, accolta davanti a palazzo Dossetti in viale Allegri dall’assessora alla Mobilità sostenibile Carlotta Bonvicini la nuova campagna regionale sull’educazione stradale, Guardiamoci negli occhi. L’iniziativa per l’educazione alla sicurezza stradale, a cura dell’Osservatorio regionale, mette al centro gli utenti più vulnerabili della strada: pedoni, ciclisti e motociclisti, che rappresentano quasi la metà delle vittime degli incidenti. La campagna si declina attraverso l’itinerario di due testimonial, un ciclista e un motociclista, creator di contenuti social.

“Prende il via oggi anche nella nostra città questa campagna di sensibilizzazione che vuole porre l’accento sull’utenza della strada meno visibile ma anche più vulnerabile: ciclisti, pedoni e anche chi guida ciclomotori e motocicli, per ricordare che lo spazio stradale è a tutti gli effetti uno spazio pubblico, in cui occorre imparare a convivere in sicurezza. Accogliamo quindi con favore e supportiamo questa iniziativa dell’Osservatorio regionale con cui la collaborazione è massima su questi temi”, ha affermato l’assessora Bonvicini all’avvio della campagna, presenti anche il presidente dell’Osservatorio regionale Marco Pollastri e il motociclista e creator Luca Bellei.

Bellei in mattinata ha poi fatto tappa in diversi parcheggi cittadini riservati alle due ruote per contattare i colleghi motoclisti: il parcheggio del Tecnopolo, quello del campus universitario di San Lazzaro e in piazzale Fiume e viale Montegrappa, le due aree storiche riservate alla sosta dei motocicli del centro.

L’obiettivo dei testimonial della campagna è dialogare con i passanti per illustrare le vulnerabilità specifiche di ciascun utente ricordando che la circolazione su strada è un atto di responsabilità reciproca e che il rispetto delle regole e dei comportamenti corretti possono fare la differenza. Lunedì 27 aprile la campagna tornerà a Reggio Emilia con il ciclista Paolo Franceschini.