Due denunce per furto in un supermercato reggiano

Due uomini si sarebbero introdotti in un supermercato e, dopo aver prelevato vari generi alimentari, avrebbero nascosto la merce all’interno di uno zaino nel tentativo di andarsene senza pagare. Tuttavia, l’allarme antitaccheggio è scattato immediatamente, permettendo ai Carabinieri della stazione di via Adua di intervenire rapidamente. I militari sono riusciti a intercettare i sospetti e a fermarli, trovando l’intero bottino ancora nascosto all’interno della borsa. L’episodio risale alla sera del 21 marzo scorso.

Con l’accusa di furto aggravato in concorso, i Carabinieri hanno denunciato i responsabili alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, sotto la direzione del Procuratore Calogero Gaetano Paci. I due uomini, cittadini stranieri di origini nordafricane rispettivamente di 26 e 28 anni, risiedono nella provincia di Bologna e risultano già noti per precedenti reati contro il patrimonio. Le indagini preliminari proseguiranno per accertamenti e valutazioni riguardo l’esercizio dell’azione penale.