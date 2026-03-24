Domenica 29 marzo la 47esima edizione di “Un gir per Bursan”

Domenica 29 marzo tornerà un evento sportivo molto apprezzato in provincia e non solo. Si tratta dell’edizione numero 47 della gara podistica “Un gir per Bursan”, organizzata dalla Polisportiva Borzanese, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Uisp Reggio Emilia e Frigotecnica impianti industriali.

Saranno due le gare: quella competitiva / trail con due percorsi di 21 chilometri e di 13,5 chilometri, e quella non competitiva con due percorsi: uno da 5 e l’altro da 10 chilometri.

Per quanto riguarda la corsa competitiva le iscrizioni devono avvenire sul sito www.irunning.it/emiliaromagna entro le ore 23.59 di giovedì 26 marzo. Sarà possibile iscriversi il giorno della gara direttamente presso la segreteria del ritiro pettorali al costo di 20 euro. Sono ammessi i nati nel 2008 e nelle annate precedenti.

Per la manifestazione non competitiva è possibile registrarsi entro le ore 9 del giorno stesso della gara alla segreteria dell’organizzazione al costo di 2.5 euro. Per i gruppi la preiscrizione è obbligatoria tramite mail all’indirizzo segreteria@polisportivaborzanese.it, oppure tramite Wa al numero 3474279700 (Luca).

Il ritrovo con distribuzione pettorali e apertura delle iscrizioni per le prove non competitive sarà domenica 29 marzo al parco dello Sport di Borzano “Gino lugli” alle ore 7.30. Il briefing pre gara per chi farà la gara competitiva sarà alle ore 8.45. La partenza di entrambe le corse sarà alle ore 9.

Riceveranno premi speziali i primi 10 uomini e le prime 5 donne all’arrivo. Inoltre ci saranno premi per i primi 10 classificati nella combinata Frigotecnica Uomini e per le prime 5 Donne.

La gara competitiva varrà come combinata “Frigotecnica” per coloro che avevano partecipato alla Mimosa Cross.

Inoltre verrà assegnato un premio per le scuole che andrà alle tre classi più numerose delle scuole di Albinea e Borzano (alunni, genitori e amici). Sono inoltre previsti due buoni spesa per materiale sportivo per il plesso scolastico (elementari e medie) più numeroso.

Per informazioni è possibile scrivere a segreteria@polisportivaborzanese.it, oppure telefonare all’Ufficio Sport del Comune: 0522.590261. Inoltre è possibile contattare Mauro al 3393422271 o Luca al 3474279700.

Il 28 e 29 marzo appuntamento con la Lilt Cup ai campi del Circolo tennis

ALBINEA (24 marzo 2026) – All’interno della rassegna “Primavera di Donne” resta un altro appuntamento realizzato in collaborazione con Lilt Reggio Emilia e il Circolo tennis Albinea. Si tratta della Lilt Cup che si terrà nel fine settimana del 28 e 29 marzo nei campi di via Grandi 6.

Si tratta di un torneo di tennis doppio misto non agonistico dedicato alla prevenzione. La competizione è aperta ai tesserati FITP in regola con il certificato medico. Le iscrizioni possono essere effettuate sul portale ufficiale www.tpra.fitp.it o contattando direttamente la segreteria del Circolo al numero 0522.597505 o scrivendo a info@tennisalbinea.com.