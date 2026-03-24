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Cuori di terra. Memoria per i sette fratelli Cervi del Teatro dell’Orsa in scena a Casa Cervi a Gattatico

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Teatro dell’Orsa, Cuori di Terra (foto di Gaetano Nenna)

Giovedì 26 marzo alle ore 15.30 il fortunato spettacolo Cuori di terra. Memoria per i sette fratelli Cervi del Teatro dell’Orsa sarà in scena nella Sala Genoeffa Cocconi di Casa Cervi a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, in occasione del 56° anniversario della scomparsa di Papà Cervi.

Alla creazione del Teatro dell’Orsa, vincitrice del prestigioso Premio Scenario per Ustica, è dedicato un libro, pubblicato da Corsiero Editore, contenente il testo integrale dello spettacolo e alcuni autorevoli interventi.

Ingresso gratuito.

Prenotazione consigliata: https://www.eventbrite.it/e/spettacolo-cuori-di-terra-memoria-per-i-sette-fratelli-cervi-tickets-1983724333883.

Contatti: 0522 678356, info@istitutocervi.it.

Casa Cervi si trova in via Fratelli Cervi 9 a Gattatico (RE).

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.

















Redazione 1

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