Cuori di terra. Memoria per i sette fratelli Cervi del Teatro dell’Orsa in scena a Casa Cervi a Gattatico

Giovedì 26 marzo alle ore 15.30 il fortunato spettacolo Cuori di terra. Memoria per i sette fratelli Cervi del Teatro dell’Orsa sarà in scena nella Sala Genoeffa Cocconi di Casa Cervi a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, in occasione del 56° anniversario della scomparsa di Papà Cervi.
Alla creazione del Teatro dell’Orsa, vincitrice del prestigioso Premio Scenario per Ustica, è dedicato un libro, pubblicato da Corsiero Editore, contenente il testo integrale dello spettacolo e alcuni autorevoli interventi.
Ingresso gratuito.
Prenotazione consigliata: https://www.eventbrite.it/e/spettacolo-cuori-di-terra-memoria-per-i-sette-fratelli-cervi-tickets-1983724333883.
Contatti: 0522 678356, info@istitutocervi.it.
Casa Cervi si trova in via Fratelli Cervi 9 a Gattatico (RE).
Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.