Certamen, torna la competizione di greco e latino

Si terranno lunedì 30 marzo le prove dell’edizione 2026 del Certamen mutinense carolinum “Francesca Meletti”, competizione organizzata dal Liceo classico e linguistico Muratori San Carlo di Modena e dal dirigente scolastico Luigi Vaccari.

Le prove si svolgeranno in presenza, dopo alcuni anni in cui si sono svolte online, e si sfideranno circa 91 studenti del quarto e del quinto anno di 14 licei italiani, in rappresentanza di tre Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana).

Presiede la Commissione esaminatrice, composta da ex docenti e dirigenti, il Professor Renzo Tosi, già ordinario di lingua e letteratura greca presso Unibo e Presidente dell’Associazione italiana di cultura classica (Aicc).

L’iniziativa ha la collaborazione dell’USR dell’Emilia Romagna, il patrocinio della Provincia di Modena, del Comune di Modena, della Camera di Commercio di Modena e dell’AICC; ha il sostegno della Fondazione di Modena, della Fondazione Iris Ceramica Group, della Società Dante Alighieri Comitato di Modena, della SIAC (Società Internazionale degli Amici di Cicerone), dell’Associazione Amici del Muratori, del Rotary Club Modena Distretto 2072 e dell’Acetaia Malagoli Daniele.

Le prove consisteranno in una traduzione di latino o di greco, in base all’iscrizione dei candidati, di un autore significativo della tradizione classica, corredata di un commento linguistico, stilistico e tematico. La premiazione avrà luogo il 16 maggio nella sede Cittadella del Liceo Muratori San Carlo.

Quest’anno i licei che parteciperanno, oltre al Muratori San Carlo sono il Paradisi di Vignola, il Weil di Bergamo, il Galvani di Bologna, lo Zucchi di Monza, il Corso di Correggio, il Formiggini di Sassuolo, il Luosi di Mirandola, il Carducci di Viareggio, il Cevolani di Cento, il Maria Luigia di Parma l’Ariosto di Ferrara, il Romagnosi di Parma e il Sacro Cuore di Modena.

L’iniziativa è dedicata ad una studentessa della scuola prematuramente scomparsa nel 2010.