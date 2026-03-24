Castelnuovo Rangone, convegno per il millenario

Un convegno dedicato alla storia del territorio dalle tracce lasciate da fonti archeologiche, artistiche e archivistiche, per celebrare il millenario della prima attestazione documentaria di Castro Novo.

L’appuntamento, promosso dal Comune di Castelnuovo Rangone e dalla Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, si terrà sabato 28 marzo dalle 9.30 in Sala delle Mura e ospiterà relatori di grande spessore, che hanno dato un apporto significativo alla ricerca sulla storia del paese.

Al centro dell’incontro il patrimonio storico, artistico e monumentale di Castelnuovo, che negli ultimi decenni è stato oggetto di interventi di conservazione e valorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale, in particolare con la restituzione alla comunità di quanto rimane delle antiche fortificazioni medievali. Oggi queste strutture, recuperate e adeguatamente valorizzate, rappresentano un elemento identitario imprescindibile e una testimonianza viva della storia locale.

Dopo i saluti di Massimo Paradisi, Sindaco di Castelnuovo Rangone, e Alberto Menziani, Presidente della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, la prima sessione, presieduta da Pierpaolo Bonacini dell’Università di Modena e Reggio Emilia, porterà i contributi di Donato Labate (Le fortificazioni di Castelnuovo Rangone e la loro datazione: il contributo dell’archeologia), Marco Gibellini (La demolizione delle fortificazioni di Castelnuovo Rangone tra Otto e Novecento), Stefano Fontana (L’architetto Marco Fontana e le “mura castellane” di Castelnuovo Rangone: dalla situazione storicizzata alla memoria storica), Guido Gozzi (Un restauro per sottrazione: Castelnuovo Rangone e gli interventi di demolizione per la lettura delle fortificazioni medievali in Emilia Romagna), Francesco Benassi (Il saggio stratigrafico nella torre di sud-est delle fortificazioni

medievali di Castelnuovo Rangone).

La sessione pomeridiana, in programma per le 15 e presieduta da Alberto Menziani, inizierà con la visita alle fortificazioni di Castelnuovo e alla mostra “CASTRO NOVO 1025–2025: Mille anni dopo, diecimila prima” guidata da Donato Labate, Marco Gibellini e Stefano Fontana, a seguire gli interventi di Graziella Martinelli Braglia (Ville e residenze storiche nella campagna di Castelnuovo Rangone), Enrico Angiolini (Fonti per la storia di Castelnuovo Rangone nell’Archivio di Stato di Modena), Federica Collorafi (Tracce di governo feudale a Castelnuovo Rangone nell’archivio Rangoni Machiavelli), e le conclusioni saranno affidate a Pierpaolo Bonacini.