All’Auditorium di Mirandola la danza contemporanea della DaCru Dance Company in People

La danza contemporanea arriva a Mirandola venerdì 27 marzo alle ore 21 con People [the poetry of immaterial things], lo spettacolo della DaCru Dance Company, produzione della Compagnia Naturalis Labor, nell’ambito della stagione a cura di ATER Fondazione.

Un lavoro intenso e suggestivo che indaga i contorni più intimi dell’essere umano nella società contemporanea, sempre più esposta a relazioni virtuali, giudizi di gradimento e dinamiche di status che spesso conducono a una profonda solitudine sociale.

Vi siete mai sentiti soli? È da questa domanda che prende avvio lo spettacolo, una creazione che mette al centro la fragilità e la complessità delle relazioni umane nell’era digitale. La scena si presenta essenziale, priva di effetti spettacolari: lo spazio è frammentato in piccole “stanze”, metafora di case, corpi e menti. All’interno di questi confini ciascun individuo costruisce la propria comfort zone, scegliendo spesso di non guardare oltre il limite che lo separa dagli altri. Da questa struttura nasce una riflessione sulla forza – talvolta anche violenta – delle distanze sociali e sull’isolamento che può emergere persino in un mondo iperconnesso.

Prenotazioni via e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it e telefoniche inviando un messaggio. WhatsApp al numero 333.2455605 oppure telefonando al numero 0535.22455