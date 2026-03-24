Sabato 28 marzo torna la Giornata ecologica a Castel de’ Britti, una mattinata di volontariato dedicata alla cura del territorio e alla tutela dell’ambiente. L’iniziativa, promossa dal Comune di San Lazzaro di Savena in collaborazione con il Comitato di Castel de’ Britti e che era stata rinviata a novembre 2025 causa maltempo, invita cittadine e cittadini a unirsi per un’azione concreta di pulizia e raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree pubbliche e verdi della frazione. Il ritrovo è previsto alle 9 presso gli Orti di Castel de’ Britti. A tutti i partecipanti saranno forniti guanti e sacchi per la raccolta. È consigliato indossare abbigliamento comodo e scarpe da tennis o da trekking. Per partecipare è sufficiente inviare una mail all’indirizzo: ambiente@comune.sanlazzaro.bo.it.

“Questa iniziativa rappresenta uno dei momenti più autentici di cittadinanza attiva – dichiara la Vicesindaca e Assessora all’Ambiente Sara Bonafè –. Ogni volta che la comunità si mobilita per prendersi cura degli spazi comuni, rafforza il senso di appartenenza e contribuisce a costruire un futuro più sostenibile. La Giornata ecologica è anche un’occasione per riflettere su quanto sia importante ridurre i rifiuti e adottare comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente. Proteggere la natura significa, prima di tutto, proteggere noi stessi e il futuro dei territori che abitiamo”.