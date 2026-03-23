Unione Comuni Modenesi Area Nord: un incontro con E-Distribuzione sui temi della transizione energetica nel territorio

Nell’ultimo biennio 2024-2025 E-Distribuzione, società del Gruppo Enel gestore della rete di

media e bassa tensione, ha investito oltre 70 milioni di euro nei territori dell’Unione dei

Comuni Modenesi Area Nord, sviluppando una rete elettrica sempre più innovativa, digitale

e affidabile per favorire la transizione energetica e il miglioramento della qualità del servizio

elettrico per cittadini e imprese.

È questo uno dei temi affrontati nel corso dell’incontro tra i responsabili territoriali di EDistribuzione e una rappresentanza dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

Presenti per E- Distribuzione la responsabile Unità territoriale Modena Roberta Fanti, il

responsabile programmazione e gestione lavori Emilia-Romagna Luca Alfonsi, il

responsabile Affari Istituzionali Enel Emilia-Romagna Massimiliano Bega e in

rappresentanza dell’Unione sono intervenuti i sindaci degli otto comuni dell’Unione, oltre

che Alessandro Rossi, referente Energia per l’ANCI della Regione Emilia-Romagna.

L’incontro è stata l’occasione per affrontare anche altri temi sensibili, quali la crescita

esponenziale della domanda di allacci di impianti fotovoltaici in un’area fortemente

industrializzata, con la richiesta da parte di tutti gli attori coinvolti di avere una efficace e

condivisa pianificazione energetica per affrontare al meglio il processo di transizione

energetica in atto.

E-Distribuzione ha ribadito il suo impegno sul territorio in termini di investimenti, maggiore

affidabilità e continuità del servizio elettrico e un dialogo aperto e costante con i sindaci per

raccoglierne istanze e necessità in un quadro di crescita e sviluppo di tutta l’area dei comuni modenesi