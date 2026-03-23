MoreJobs Career Day, anche la Provincia di Modena Mercoledì a salone per l’orientamento

Anche la Provincia di Modena sarà presente alla decima edizione di MoreJobs Career Day dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che si terrà mercoledì 25 marzo 2026 dalle ore 9.30 alle 17.00 negli spazi di ModenaFiere, dove studenti e laureati di Unimore potranno conoscere direttamente aziende ed enti presenti, tra cui l’Amministrazione Provinciale di Modena, che saranno a loro disposizione per offrire opportunità di tirocinio e di inserimento nel mondo del lavoro.

L’Amministrazione Provinciale di Modena è un ente pubblico che si occupa di gestire e coordinare una serie di servizi e attività fondamentali per la vita di tutti noi. Con oltre 200 dipendenti, ha la sua sede principale in centro a Modena, mentre altri uffici sono dislocati in viale Barozzi, sempre a Modena.

Il presidente della Provincia Fabio Braglia sottolinea che «la Provincia di Modena ha molteplici funzioni, tutte importanti per garantire un buon vivere nel territorio modenese. Ecco alcune delle nostre principali aree di intervento, tra cui la viabilità e trasporti con la gestione delle strade provinciali (circa 1000 chilometri) e di tutte le infrastrutture. Gestisce poi il patrimonio edilizio delle scuole secondarie di secondo grado, assicurandone la manutenzione e l’efficienza, oltre al coordinamento con gli istituti e il Provveditorato (Ufficio scolastico provinciale) per la programmazione scolastica, il dimensionamento della rete e gli indirizzi di studio. Siamo la cosiddetta “Casa dei Comuni” perchè forniamo servizi di supporto ai 47 Comuni della provincia, tra cui Ufficio Avvocatura Unico , Ufficio Stampa, Ufficio del contenzioso tributario e della consulenza fiscale, Ufficio del Difensore civico, Coordinamento Rete sulle materie inerenti la trasparenza, l’accesso civico e la prevenzione della corruzione, Supporto giuridico amministrativo nelle procedure d’esproprio, Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione negli Enti locali del territorio».

Inoltre la Provincia si occupa di progetti europei e di temi legati alla promozione di iniziative e politiche sulle pari opportunità, oltre alla promozione turistica territoriale. Infine dispone di un archivio che contiene documenti storici e una vasta raccolta d’arte (quadri, sculture, opere d’arte).