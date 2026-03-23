Misurare le emissioni da gas serra: da adempimento normativo a leva di competitività

Trasformare un obbligo normativo in un’opportunità strategica per le imprese. È questo l’obiettivo del webinar gratuito in programma il 24 marzo 2026, dalle 10.30 alle 12.30, promosso da Unioncamere Emilia-Romagna.

L’incontro, rivolto ad aziende, consulenti e operatori economici, affronterà il tema della misurazione delle emissioni di gas serra come strumento di crescita e competitività, oltre che come adempimento legato alla crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale e la rendicontazione ESG.

Al centro del webinar il calcolo della carbon footprint di organizzazione: un processo che, se integrato nelle strategie aziendali, può contribuire a migliorare l’efficienza interna, rafforzare la reputazione e facilitare l’accesso a nuove opportunità di mercato e di finanziamento.

Sarà presentato anche il tool gratuito messo a disposizione dal sistema camerale per il calcolo delle emissioni.

Il webinar rientra nelle attività della rete Enterprise Europe Network, lanciata nel 2008 dalla Commissione europea per sostenere la crescita competitiva e sostenibile delle imprese europee, di cui Unioncamere Emilia-Romagna è partner.

La partecipazione è gratuita. Tutte le informazioni sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna: www.ucer.camcom.it