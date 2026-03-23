Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, in scena il 26 marzo al Teatro Duse di Bologna

È composta da soli uomini che danzano en travesti coniugando tecnica impeccabile e incontenibile comicità. Sono Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, la compagnia americana, fenomeno di culto internazionale, che giovedì 26 marzo (ore 21) sarà sul palco del Teatro Duse di Bologna, nell’ambito dell’Italian Tour 2026.

Irriverenti, esilaranti eppure rispettosi del grande repertorio classico, i Trocks accentuano con ironia e intelligenza i tratti più iconici del balletto, gli incidenti più comuni, le isterie delle più celebri étoiles, ottenendo un risultato irresistibile. Utilizzando alla perfezione le solide fisicità maschili avvolte in vaporosi tutù, questi artisti unici nel loro genere interpretano tutti i ruoli possibili, trasformandosi in cigni, silfidi, spiritelli acquatici, romantiche principesse, principi maldestri o angosciate dame vittoriane, valorizzando e celebrando da oltre 50 anni l’arte e lo spirito della danza classica.

Nati nel 1974 in una sala off-off- Broadway dalla passione di un gruppo di danzatori che si divertivano a mettere in scena la parodia di balletti tradizionali en travesti, i Trocks sono amatissimi e apprezzati tanto dagli appassionati di balletto quanto dai neofiti.

La compagnia è formata da 60 artisti, ciascuno di loro interpreta due personaggi (uno femminile e uno maschile), e in una singola serata possono comparire sul palco fino a 60 personaggi diversi. Oltre 60 i costumi necessari, cui si aggiungono 80 paia di orecchini e ben 110 ciglia finte, il tutto in appena 15 valigie. Ai danzatori servono dai 60 ai 90 minuti per completare trucco e vestizione. I loro show sono andati in scena in 43 Paesi, in oltre 660 città nel mondo.