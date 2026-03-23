Iniziano i lavori di ripristino di via Senara e via dei Grilli a Carpi

Iniziano martedì 24 marzo i lavori di ripristino del manto stradale in via Senara e via dei Grilli, nel tratto tra la provinciale 413 e la ferrovia.

L’intervento, coordinato dai tecnici del settore Lavori pubblici del Comune di Carpi e già previsto nella programmazione della manutenzione delle strade bianche, comporta la necessità di disciplinare il traffico sulle vie interessate per circa due settimane, in modo da consentire l’esecuzione dei lavori e il completo assestamento del nuovo fondo stradale.

I lavori consistono, per la prima parte dell’intervento, nella fresatura, sgrossatura e rullatura del manto stradale. Questa prima fase sarà eseguita contemporaneamente in entrambe le vie e completata in circa tre giorni.

Il nuovo fondo dovrà poi assestarsi per circa due settimane, al termine delle quali sarà effettuata una ricarica materiale inerte, a granulometria fino a 20 millimetri, con predisposizione delle pendenze per consentire il deflusso dell’acqua piovana. Infine il fondo sarà rifinito con vibrofinitrice che consente di ottenere una struttura più sostenuta. Le due vie, infatti, non saranno asfaltate e rimangono strade bianche ma con un fondo più compatto e sicuro.