Il 28 marzo trekking storico-urbano “Passi di solidarietà. Il volontariato modenese nella storia”

Sabato 28 marzo si terrà a Modena il trekking storico-urbano a partecipazione gratuita “Passi di solidarietà. Il volontariato modenese nella storia” a cura di Daniel Degli Esposti – Storia oggi.

Si tratta di un trekking dedicato alla scoperta di una parte delle radici del volontariato nella città di Modena con ritrovo ore 15 davanti al Centro Servizi Volontariato in viale della Cittadella 30 (vicino alla stazione delle corriere); il percorso durerà circa 2 ore, camminata accessibile a tutti, confermata anche in caso di pioggia leggera.

Durante il percorso si visiteranno alcuni luoghi significativi per la nascita, la crescita e lo sviluppo del movimento associativo modenese, sostando davanti a sedi storiche o attuali di associazioni, ricostruendo storie, esperienze e memorie del volontariato locale.

Lì Daniel Degli Esposti racconterà le origini del volontariato modenese, partendo da una serie di domande e di curiosità che hanno acceso la scintilla della ricerca storica: quando comincia l’avventura della solidarietà? Chi la inaugura? Quali problemi cerca di risolvere e quali speranze alimentano le attività dei gruppi?

Questo appuntamento si inserisce nel programma di Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026: nell’anno in cui Modena è capitale del volontariato, riscoprire le radici di un impegno collettivo al servizio della collettività e del benessere pubblico aiuta a consolidare e a rilanciare attività sempre più importanti per l’assistenza nei confronti delle persone bisognose e per migliorare la convivenza all’interno della comunità. Gradita conferma di partecipazione inviando un’email a capitalevolontariato26@csvterrestensi.it