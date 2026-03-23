FestivaLove si apre ai volontari. Per chi vuol vivere il “dietro le quinte” della kermesse più amata della primavera

Festivalove si apre ai volontari. Per tutti coloro che amano la kermesse che da dieci anni anima le strade di Scandiano e che, per tre giorni, porta nella città dei Boiardo alcune tra le più rilevanti voci della cultura e della musica italiana, si apre oggi una nuova possibilità di partecipazione attiva.

Per la prima volta, il Comune di Scandiano – che organizza interamente la manifestazione senza il supporto di fondazioni, ma grazie al contributo e alla fiducia di numerosi sponsor privati del territorio – ha deciso di attivare un bando dedicato ai volontari civici culturali. Un’opportunità pensata per i cittadini più affezionati al festival, che desiderano vivere da protagonisti l’atmosfera creativa e partecipata che caratterizza FestivaLOVE.

Chi prenderà parte a questa esperienza potrà accedere al “dietro le quinte” della manifestazione, comprendere da vicino i meccanismi organizzativi di un evento capace di richiamare a Scandiano decine di migliaia di persone, e seguire direttamente molti degli appuntamenti in programma. I volontari e le volontarie saranno, a tutti gli effetti, ambasciatori del festival.

Nel concreto, le attività previste riguarderanno in primo luogo la gestione degli infopoint e dell’accoglienza: i volontari supporteranno il pubblico fornendo informazioni, distribuendo materiali e orientando i partecipanti tra i diversi luoghi e appuntamenti del festival, contribuendo in modo decisivo alla qualità dell’esperienza complessiva.

Accanto a questa funzione, sarà richiesto un ruolo attivo nella promozione e nel coinvolgimento del pubblico, attraverso l’interazione diretta con i visitatori e il supporto alle attività di animazione culturale negli spazi della manifestazione. È inoltre previsto il supporto logistico nelle aree spettacolo.

Particolarmente significativa sarà anche l’attività di redazione itinerante: durante i tre giorni del festival, alcuni volontari contribuiranno alla narrazione in tempo reale di FestivaLOVE, realizzando contenuti digitali – post, stories, brevi video – e documentando eventi, artisti e pubblico, affiancando lo staff nella costruzione dello storytelling quotidiano del festival.

Possono candidarsi cittadini e cittadine maggiorenni residenti nel Comune di Scandiano, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale dei volontari civici. È richiesta la disponibilità minima per almeno una giornata tra il 29, 30 e 31 maggio 2026, oltre alla partecipazione a momenti formativi preliminari.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 di venerdì 17 aprile 2026, compilando l’apposito modulo – disponibile sulla homepage del sito del Comune di Scandiano – e allegando un documento di identità. La domanda potrà essere inviata via e-mail all’indirizzo scandiano@cert.provincia.re.it oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Cultura del Comune di Scandiano, in Piazza Libertà 6.