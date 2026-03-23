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FestivaLove si apre ai volontari. Per chi vuol vivere il “dietro le quinte” della kermesse più amata della primavera

Scandiano
Tempo di lettura 2 min.

Candidature entro il 17 aprile

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Festivalove si apre ai volontari. Per tutti coloro che amano la kermesse che da dieci anni anima le strade di Scandiano e che, per tre giorni, porta nella città dei Boiardo alcune tra le più rilevanti voci della cultura e della musica italiana, si apre oggi una nuova possibilità di partecipazione attiva.

Per la prima volta, il Comune di Scandiano – che organizza interamente la manifestazione senza il supporto di fondazioni, ma grazie al contributo e alla fiducia di numerosi sponsor privati del territorio – ha deciso di attivare un bando dedicato ai volontari civici culturali. Un’opportunità pensata per i cittadini più affezionati al festival, che desiderano vivere da protagonisti l’atmosfera creativa e partecipata che caratterizza FestivaLOVE.

Chi prenderà parte a questa esperienza potrà accedere al “dietro le quinte” della manifestazione, comprendere da vicino i meccanismi organizzativi di un evento capace di richiamare a Scandiano decine di migliaia di persone, e seguire direttamente molti degli appuntamenti in programma. I volontari e le volontarie saranno, a tutti gli effetti, ambasciatori del festival.

Nel concreto, le attività previste riguarderanno in primo luogo la gestione degli infopoint e dell’accoglienza: i volontari supporteranno il pubblico fornendo informazioni, distribuendo materiali e orientando i partecipanti tra i diversi luoghi e appuntamenti del festival, contribuendo in modo decisivo alla qualità dell’esperienza complessiva.

Accanto a questa funzione, sarà richiesto un ruolo attivo nella promozione e nel coinvolgimento del pubblico, attraverso l’interazione diretta con i visitatori e il supporto alle attività di animazione culturale negli spazi della manifestazione. È inoltre previsto il supporto logistico nelle aree spettacolo.

Particolarmente significativa sarà anche l’attività di redazione itinerante: durante i tre giorni del festival, alcuni volontari contribuiranno alla narrazione in tempo reale di FestivaLOVE, realizzando contenuti digitali – post, stories, brevi video – e documentando eventi, artisti e pubblico, affiancando lo staff nella costruzione dello storytelling quotidiano del festival.

Possono candidarsi cittadini e cittadine maggiorenni residenti nel Comune di Scandiano, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale dei volontari civici. È richiesta la disponibilità minima per almeno una giornata tra il 29, 30 e 31 maggio 2026, oltre alla partecipazione a momenti formativi preliminari.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 di venerdì 17 aprile 2026, compilando l’apposito modulo – disponibile sulla homepage del sito del Comune di Scandiano – e allegando un documento di identità. La domanda potrà essere inviata via e-mail all’indirizzo scandiano@cert.provincia.re.it oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Cultura del Comune di Scandiano, in Piazza Libertà 6.

















Redazione 1

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