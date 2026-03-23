Chiusure programmate su A1 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 25 e giovedì 26 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi, verso Firenze.

In considerazione della suddetta chiusura, saranno adottati i seguenti provvedimenti, sulla stessa A1 e sul Raccordo di Casalecchio (R14):

Sulla A1 Milano-Napoli:

chi percorre la A1 da Milano verso Firenze, verrà obbligatoriamente deviato sul Raccordo di Casalecchio. Pertanto, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, immettersi sulla Tangenziale di Bologna e uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese, percorrere l’Asse Attrezzato, la SS64 Porrettana verso Sasso Marconi, il Raccordo di Sasso Marconi (R43) e rientrare sulla A1 alla stazione di Sasso Marconi; sarà chiusa, l’area di servizio “Cantagallo ovest”, situata nel suddetto tratto, con orario 20:00-5:00; la stazione di Sasso Marconi nord non sarà raggiungibile in uscita, per chi proviene da Milano/Bologna. In alternativa, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Sul Raccordo di Casalecchio (R14):

sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A1 Milano-Napoli e in direzione della A14 Bologna-Taranto. Ciò comporterà, sulla Tangenziale di Bologna, l’uscita obbligatoria allo svincolo 1 Nuova Bazzanese per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 e la chiusura dei due rami di svincolo che dalla Nuova Bazzanese, con provenienza da Vignola e da Bologna città, immettono all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: per chi è diretto verso Milano: Bologna Borgo Panigale sulla A14; per chi è diretto verso Firenze: Sasso Marconi sulla A1; per chi è diretto verso Ancona: Bologna San Lazzaro sulla A14; per chi è diretto verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

Uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, per chi proviene da Ancona/Padova. Di conseguenza, chi da Ancona/Padova è diretto verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio, potrà immettersi sulla Tangenziale di Bologna e uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese, percorrere l’Asse Attrezzato, la SS64 Porrettana verso Sasso Marconi, il Raccordo di Sasso Marconi (R43) e rientrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi.

Per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata e in uscita, nei seguenti giorni e orari: dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 marzo; dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 marzo. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud o di Reggio Emilia, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Terre di Canossa Campegine, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 23, alle 5:00 di martedì 24 marzo. Nello stesso orario, rimane confermata la chiusura dell’entrata, in entrambe le direzioni, della suddetta stazione di Terre di Canossa Campegine, per lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Bologna: Reggio Emilia; verso Milano: Parma.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 marzo, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata verso Ancona. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.