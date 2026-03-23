Alcune iniziative previste ad Albinea

Tre incontri con i “Queer Cafè”

Stanno per arrivare ad Albinea i “QUEER CAFÉ. Porta chi sei. Spazio di condivisione su diritti, linguaggi e libertà”: una serie di incontri basati sul confronto e l’ascolto che si svolgeranno tra marzo e maggio 2026 alle ore 18.30 in biblioteca.

L’iniziativa è organizzata dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune, dalla biblioteca Pablo Neruda, in collaborazione con l’Associazione Arcigay Gioconda di Reggio.

L’obiettivo è offrire uno spazio strutturato di socializzazione e partecipazione, volto a promuovere il benessere relazionale e la costruzione di una comunità basata sul rispetto e sull’inclusione.

Gli appuntamenti saranno giovedì 26 marzo con Conosciamo il linguaggio (senza virgolette); giovedì 9 aprile con “Bullismo, bullismi” e giovedì 23 aprile con “Liber* da cosa, Liber* per cosa?”.

Nel corso degli incontri saranno affrontati temi diversi, non esclusivamente legati al mondo LGBTQIA+, ma anche connessi all’attualità, alle dinamiche sociali e alle esperienze personali. Le serate possono prevedere momenti di discussione guidata, condivisione libera o attività ludico-ricreative, favorendo così sia il confronto sia la creazione di legami significativi tra le persone partecipanti.

I Queer Café sono uno spazio sicuro, inclusivo e rispettoso di ogni differenza, in cui sorseggiano un tè insieme, ci si può esprimere liberamente, in un clima di ascolto attivo e assenza di giudizio.

Sei incontri al Ceas per la rassegna “Conoscere e custodire”

Saranno 6, tra marzo e maggio, gli incontri della rassegna “Conoscere per custodire” che si terranno nella sede del Ceas di via Chierici 2 a Borzano.

Gli appuntamenti inizieranno tutti alle ore 20.45 e sono organizzati dagli Amici del Cea di Albinea.

Il primo appuntamento sarà giovedì 26 marzo con Ivano Chiapponi su “Animali selvatici. Convivenza e norme di comportamento”

Giovedì 9 aprile si parlerà di “Antiche vie: pellegrini e camminatori, custodi di percorsi, storie e tradizioni” con Francesco Marini.

Il 16 aprile spazio a “Gemme, germogli e radici concentrati di principi attivi” con il dottor Andrea Franco.

Il 23 aprile Silvia Degani e Mauro Chiesi parleranno del “Paesaggio carsico di Albinea” con la proiezione del documentario realizzato dagli stessi relatori.

Il 30 aprile si parlerà di “Una vita diversa: gesti quotidiani tra ideali, autoproduzione e sostenibilità” con Federico Torelli di Ecovillaggio Alvador.

La rassegna si concluderà il 7 maggio con l’arboricoltore e perito agrario Davide Mattioli che parlerà de “L’importanza della siepe: scrigno di biodiversità e di tante altre funzioni”.

L’ingresso agli incontri è libero e gratuito.

Per informazioni contattare Elisabetta al numero 347.0787212.