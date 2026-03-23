Al Boiardo di Scandiano ‘L’Empireo’: Arianna Scommegna su testo di Lucy Kirkwood e regia di Serena Sinigaglia

Prosegue giovedì 26 marzo la stagione teatrale del Teatro Boiardo di Scandiano, promossa da ATER Fondazione in collaborazione con il Comune. In programma L’Empireo (The Welkin), opera della pluripremiata drammaturga britannica Lucy Kirkwood, tradotta e adattata da Monica Capuani e diretta da Serena Sinigaglia. Uno spettacolo militante e avvincente, capace di divertire e al contempo offrire un viaggio di riflessione sulle tematiche di genere, senza retorica. Sul palco, tra gli interpreti, Arianna Scommegna.

L’Empireo (The Welkin) è l’ultimo testo in ordine di tempo della drammaturga inglese Lucy Kirkwood, autrice di Chimerica, The Children e Mosquitoes.

Biglietti da € 22 a € 10