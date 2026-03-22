Sabato 28 marzo raccolta straordinaria di indumenti maschili per le persone senza dimora

Sabato 28 marzo 2026 dalle ore 9 alle 11 a Modena presso la sede della Croce Rossa (Strada Attiraglio 3A), i cittadini che lo desiderano potranno portare in dono indumenti maschili puliti e in buone condizioni che verranno destinati alle persone senza dimora. La raccolta “Apri l’armadio e dona un vestito a chi vive in strada” è promossa da Porta Aperta e Croce Rossa; si raccolgono (da uomo): giacche leggere, pantaloni della tuta, calze e mutande, scarpe, zaini capienti tipo quelli di scuola (non verranno ritirati indumenti diversi da quelli indicati nell’elenco).

«Sono più di un centinaio le persone, per lo più uomini, che ci chiedono un aiuto per coprirsi. È a ciascuno di loro che verranno consegnati gli indumenti che insieme riusciremo a raccogliere: per rendere sostenibile la nostra attività di distribuzione gratuita di vestiti, c’è bisogno dell’aiuto dei cittadini modenesi che aprendo il proprio armadio possono donare abbigliamento in buono stato».