Vezzano in rosa 2026 con la LILT

A conclusione di un mese ricco di iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo e dedicate al tema della donna, questa mattina si è svolto “Vezzano in rosa 2026”, appuntamento che ha riscosso grande partecipazione e numerosi consensi.

La mattinata, dedicata a visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno e all’educazione all’autoesame, è stata realizzata grazie all’impegno dei professionisti e dei volontari della LILT di Reggio Emilia. Con questa iniziativa, il Comune conferma il proprio impegno nel sensibilizzare la cittadinanza e nel promuovere la cultura della prevenzione e della salute sul territorio.

L’Assessore al Welfare Lorenza Cremaschi ha dichiarato: “Come Amministrazione continuiamo con convinzione ad aderire e a promuovere le iniziative con la LILT perché, dati alla mano, vediamo crescere l’attenzione delle donne, soprattutto delle più giovani, a cui in particolare sono rivolti questi appuntamenti. Anche il primo appuntamento del 2026 si è concluso con una lista di persone interessate che non siamo riusciti a inserire nella mattinata di visite. Auspichiamo di poter organizzare, come ormai da tradizione, ‘Prevenzione in Fiera’ il prossimo mese di novembre, per continuare a lanciare il fondamentale messaggio che la prevenzione è vita”.

L’Amministrazione Comunale desidera infine rivolgere un sentito ringraziamento al Dottor Ermanno Rondini, Presidente di LILT Reggio Emilia, e alla volontaria Lorella Rossi, che hanno gestito gli appuntamenti di “Vezzano in rosa 2026”, nonché alla Sezione AVIS di Vezzano sul Crostolo per la disponibilità dimostrata nella concessione della sede.