Scandiano: al controllo si da’ alla fuga addosso droga e coltello, denunciato

Nel pomeriggio del 18 marzo 2026, durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno fermato un‘autovettura in via Aldo Moro, occupata da tre persone. Mentre i militari verificavano i documenti di due passeggeri, l’uomo seduto sul sedile posteriore, in seguito identificato come un 30enne di origine nordafricana e senza fissa dimora, ha tentato di sottrarsi al controllo.

Con una mossa improvvisa, ha aperto la portiera posteriore, spintonando uno dei carabinieri e tentando la fuga correndo verso i campi circostanti. Immediatamente scattato l’inseguimento a piedi, il fuggitivo è riuscito inizialmente a far perdere le proprie tracce, ma è stato poi rintracciato e bloccato dai militari in via Tintoretto, nei pressi della stazione ferroviaria. Nonostante avesse opposto resistenza attiva, l’uomo è stato fermato ed è seguita una perquisizione personale.

Durante il controllo, i carabinieri hanno rinvenuto nella tasca destra della giacca un coltello a serramanico con lama di 7 cm e manico in legno. Nella tasca destra dei pantaloni sono stati trovati 1.460 euro suddivisi in banconote di vario taglio, denaro che si presume sia il risultato dell‘attività di spaccio, considerando anche lo stato di nullatenenza dell‘uomo. Inoltre, l‘individuo aveva nascosto negli slip un involucro di cellophane trasparente contenente circa 4 grammi di hashish.

Il 30enne è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito e denunciato alla Procura di Reggio Emilia, sotto la direzione del Procuratore Calogero Gaetano Paci, con l‘accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Tutti gli oggetti sequestrati, inclusi il coltello, la somma in denaro e la sostanza stupefacente, sono stati posti sotto sequestro. Inoltre, essendo privo di un regolare permesso di soggiorno, l’uomo è stato invitato formalmente a presentarsi presso la Questura di Reggio Emilia per verificare e regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano. Gli inquirenti proseguiranno con ulteriori approfondimenti investigativi nell’ambito delle indagini preliminari per completare l‘analisi del caso e valutare le eventuali azioni penali