La Cremonese espugna il Tardini, esordio con vittoria per Giampaolo

PARMA (ITALPRESS) – La cura Giampaolo porta subito tre punti alla Cremonese. I grigiorossi, infatti, espugnano 2-0 il Tardini di Parma nel match valido per la trentesima giornata di Serie A 2025/2026: decidono le reti di Youssef Maleh e Jari Vandeputte. La squadra ospite rischia subito di combinare una frittata con un errore in disimpegno che permette a Ondrejka di intercettare il pallone, ma Grassi rimedia con una buona chiusura. Al 6′ Vandeputte va alla conclusione, ma trova l’attenta respinta in corner di Suzuki. La partita stenta a decollare, ma al 20′ Bonazzoli, su assist di Pezzella, prova la sua ormai classica magia in rovesciata: la sfera termina di poco alta. Al 24′ l’ex Salernitana realizza il gol del vantaggio, trovando una deviazione sul rilancio di Circati, ma la rete viene annullata per un precedente fuorigioco di Zerbin. I ducali reagiscono e al 26′ si rendono pericolosi con il solito Pellegrino, il cui diagonale sul primo palo termina di poco largo. La Cremonese attacca in maniera più convinta, tanto che al 30′ Sanabria impegna nuovamente Suzuki con una spizzata di testa su cross di Vandeputte. Al termine di un minuto di recupero, le due squadre vanno a riposo dopo un primo tempo poco elettrizzante.

In apertura di ripresa Ondrejka tenta subito una conclusione, ma risulta troppo debole e viene bloccata agevolmente da Audero. Al 54′ i ragazzi di Marco Giampaolo trovano il gol del vantaggio con Youssef Maleh che, dopo un errore di Britschgi, lascia partire un missile dalla distanza che non lascia scampo a Suzuki. Carlos Cuesta prova a scuotere i suoi attraverso delle sostituzioni, ma a fare la differenza sono i cambi dei rivali: al 68′ il neo-entrato Vardy serve un gran pallone per Jari Vandeputte, che si presenta a tu per tu con Suzuki e firma il raddoppio. Il Parma si trova con le spalle al muro, così si riversa nella metà campo avversaria per andare a caccia del pareggio. Nel finale gli ospiti, nonostante le occasioni di Nicolussi-Caviglia ed Elphege, amministrano il vantaggio fino al triplice fischio, che sancisce il ritorno alla vittoria dopo oltre tre mesi. Seconda sconfitta consecutiva, invece, per i gialloblù. In virtù di questo successo la Cremonese torna a muovere la classifica e si porta a 27 punti, mentre il Parma resta fermo a quota 34. Dopo la sosta gli emiliani saranno impegnati nella trasferta dell’Olimpico contro la Lazio del 4 aprile; i lombardi, invece, il 5 aprile ospiteranno il Bologna allo Zini.

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