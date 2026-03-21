Il Lions Club Reggio Emilia La Guglia-Matilde di Canossa ha assegnato il Premio “Arti e mestieri, le Donne di Matilde” 2026 all’imprenditrice Paola Ligabue.

La 36esima edizione del prestigioso riconoscimento, istituito dalle signore Lions (Lioness) nell’annata 1988/89, viene assegnato ogni anno alla donna di Reggio Emilia che nella realtà in cui opera sa coniugare tradizione, cultura e sensibilità artistica ed ha la capacità di mettere in evidenza la figura femminile e l’importanza del suo ruolo attivo nella società.

La cerimonia di assegnazione si è svolta presso lo Smeg Store in città alla presenza di soci e numerosi amici. La presidente di club, Mariella Pimpini Frattesi ha dapprima ripercorso le tappe fondamentali della brillante carriera di Paola Ligabue, la quale dopo il diploma in ragioniera, ha coltivato la passione per le lingue estere, intraprendendo la professione di traduttrice e maturando una solida esperienza nei servizi legati al settore delle traduzioni e dell’interpretariato. Successivamente Ligabue si è dedicata anche all’ideazione, coordinamento e gestione di conferenze, convention, congressi ed eventi a livello nazionale e internazionale.

Con lo spirito di servizio che da sempre contraddistingue la sua attività di imprenditrice e professionista, Ligabue si è quindi orientata verso la ricerca e selezione del personale, dedicando particolare attenzione giovani. Fervente sostenitrice del valore umano e professionale delle donne, Paola ha anche ricoperto importanti ruoli in associazioni volte a promuovere la professionalità femminile. Oggi è presidente regionale di CNA Impresa Donna Emilia-Romagna, raggruppamento di interesse per la valorizzazione e il sostegno delle imprese femminili. All’attività professionale Ligabue ha affiancato nel tempo un’intensa attenzione al no profit, prestando volontariamente le proprie competenze ad associazioni come Caritas, Ring14, Azione Aiuto, Abiti Puliti.

La presidente Pimpini Frattesi ha quindi dato lettura delle motivazioni del premio: “Il club assegna il Premio “Arti e mestieri, le Donne di Matilde” a Paola Ligabue per le doti di professionalità mostrate in tutte le attività intraprese, di umanità, che hanno sempre contraddistinto i suoi rapporti interpersonali e per la dedizione con la quale ha sempre valorizzato il ruolo femminile nella comunità. Paola ha reso attuale il messaggio che la Contessa Matilde ha fatto giungere fino a noi nel corso dei secoli, cioè quello di una donna che si è distinta per aver lasciato un segno nella sua epoca”.

A ricordo della serata Paola Ligabue ha ricevuto in dono uno splendido manufatto di Ars Canusina: un piatto di ceramica dipinto a mano dalla maestra ceramista Anna Incerti. Decorato con motivi ornamentali tipici dell’epoca matildica, riporta al centro la figura della Contessa Matilde assisa in trono, al suo fianco l’abate di Cluny e ai piedi l’imperatore Enrico IV inginocchiato mentre chiede l’intercessione della potente nobildonna affinché lo riappacifichi con il Papa Gregorio VII.

La presidente del Lions Club Reggio Emilia La Guglia-Matilde di Canossa, Mariella Pimpini Frattesi, ha quindi concluso l’incontro sottolineando l’importanza della figura di Matilde di Canossa “donna di straordinaria levatura che segnò la storia non solo del nostro territorio ma dell’intero Paese; le sue qualità vivono nelle donne insignite col premio Lions che sono, al pari di lei, protagoniste della società attuale”.