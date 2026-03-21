Dal Distretto Leo 108Tb cinque tiralatte in dono per la Neonatologia del Policlinico di Modena

Consegnata questa mattina, 21 marzo, un’importante donazione destinata all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Si tratta di cinque tiralatte consegnati al reparto di Neonatologia del Policlinico, diretto dal Professor Alberto Berardi, da parte del Distretto Leo 108Tb.

L’iniziativa nasce nell’ambito del TON (Tema Operativo Nazionale), il progetto che ogni anno guida i Leo Club italiani verso un obiettivo comune di servizio, con l’intento di generare un impatto concreto e condiviso sul territorio. In questo contesto, il Distretto Leo 108Tb ha scelto di sostenere un ambito particolarmente delicato come quello della neonatologia, offrendo un aiuto tangibile alle mamme e ai loro bambini.

La donazione dei tiralatte rappresenta un contributo importante per favorire l’allattamento materno anche in situazioni complesse, supportando il lavoro quotidiano del personale sanitario e il percorso di cura dei neonati. Il Distretto Leo 108Tb rinnova così il proprio impegno a favore della comunità, promuovendo valori di solidarietà, vicinanza e attenzione verso i più fragili.

«Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto i Leo Club del nostro Distretto con impegno, dedizione e sensibilità – dichiara la Presidente Distrettuale in carica, Eugenia Giorgini – siamo profondamente orgogliosi di poter offrire un aiuto concreto alle mamme e ai loro bambini in un momento così delicato della loro vita. Crediamo fortemente che, attraverso il servizio e la collaborazione, sia possibile fare la differenza, anche con gesti semplici ma carichi di significato».

«Desidero ringraziare ancora una volta il Lions Club Modena Host per la sensibilità, l’attenzione e la vicinanza dimostrate nei confronti del nostro reparto. Con questo nuovo sostegno alla Neonatologia – ha commentato il Professor Alberto Berardi – sarà possibile lasciare il piccolo accanto alla propria madre contribuendo, in un momento particolarmente delicato, a favorire l’allattamento materno, obiettivo primario dei neonatologi e pratica raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità».

«Come Direttore del Dipartimento Materno Infantile, desidero esprimere ai Lions un ringraziamento davvero sincero per la donazione di cinque tiralatte destinati alla Neonatologia. – chiosa il Dottor Pier Luca Ceccarelli – È un gesto che accogliamo con profonda gratitudine, perché parla di attenzione concreta, sensibilità e vicinanza verso i nostri bambini più piccoli e verso le loro famiglie, spesso chiamate ad affrontare momenti delicati. Sostenere l’allattamento materno significa sostenere la relazione, la cura, la crescita e la speranza. Per questo la vostra donazione ha un valore che va oltre l’aspetto materiale. A nome di tutto il Dipartimento, vi rivolgo un grazie sentito, affettuoso e profondo. La vostra generosità lascia un segno concreto e bello nel nostro lavoro quotidiano».