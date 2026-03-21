Carpi, due nuovi refrattometri per l’Oculistica dell’Ospedale Ramazzini

L’Unità operativa di Oftalmologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi si arricchisce di due nuovi refrattometri grazie alla donazione dell’Associazione BuonDomani Aps. Gli strumenti, di uso quotidiano nella pratica clinica, saranno utilizzati nei due ambulatori di oculistica dei Poliambulatori 2 del Ramazzini e consentiranno di aggiornare le tecnologie attualmente a disposizione dei professionisti.

Nella giornata di ieri, venerdì 20 marzo, si è tenuta la consegna delle apparecchiature, alla presenza dei donatori, accolti dai professionisti sanitari e della Direzione distrettuale e ospedaliera.

I refrattometri sono strumenti particolarmente utili durante la visita oculistica: permettono infatti di misurare in modo rapido e preciso i principali difetti visivi e indicare la gradazione necessaria per la prescrizione degli occhiali da vista, che viene poi verificata e confermata dallo specialista nel corso dell’esame completo.

“Si tratta di strumenti fondamentali per l’attività ambulatoriale quotidiana – spiega la dottoressa Stefania Matteoni, Direttrice facente funzione della Struttura complessa di Oftalmologia, in attesa della presa in servizio del dottor Vittorio Cortese, di recente nomina – che ci consentono di rendere ancora più efficiente e aggiornata la dotazione tecnologica dei nostri ambulatori. Desidero ringraziare sentitamente l’Associazione BuonDomani Aps per questa donazione, che rappresenta un concreto segno di attenzione verso la sanità pubblica e verso i bisogni dei cittadini”.

“La collaborazione con il mondo del volontariato e dell’associazionismo è un valore prezioso per il nostro territorio – dichiarano Stefania Ascari, Direttrice del Distretto di Carpi, e Giuseppe Licitra, Direttore sanitario dell’Ospedale Ramazzini –. Donazioni come questa contribuiscono a migliorare la qualità dei servizi e l’esperienza di cura dei pazienti. A nome dell’Azienda USL di Modena e della comunità, esprimiamo quindi la nostra gratitudine all’Associazione BuonDomani Aps per la sensibilità e la vicinanza dimostrate”.