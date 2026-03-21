Bologna: al via le “Giornate della Cura”

In occasione del primo giorno di primavera, il sindaco Matteo Lepore ha lanciato ufficialmente le “Giornate della Cura”, un’iniziativa di cura condivisa che vedrà l’Amministrazione, insieme a Hera, alle associazioni e a gruppi di cittadini, impegnati in prima linea per il decoro e la qualità dello spazio comune.

Le attività sono iniziate contemporaneamente questa mattina, alle ore 9:30, in sei punti della città, coinvolgendo assessori, presidenti di quartiere, associazioni, cittadine e cittadini in tutti i quartieri:

Borgo Panigale-Reno: Piazza Bernardi.

Navile: Via Beverara 129 (ingresso del parco).

Savena: Incrocio tra via Torino e via Armi.

Santo Stefano: Via degli Orti 60 (ingresso Lunetta Gamberini).

San Donato-San Vitale: Parco San Donnino (accesso da via Machiavelli).

Porto-Saragozza: Via Tanari Vecchia 4–6.

L’iniziativa punta a rafforzare i servizi ordinari di pulizia e decoro urbano, ma si fonda soprattutto sui patti di collaborazione, uno strumento che dal 2014 vede Bologna all’avanguardia nel coinvolgimento civico. Dalla cura dei giardini alla pulizia dei muri, fino al sostegno alle persone più fragili nei caseggiati popolari, l’obiettivo è moltiplicare l’energia dei migliaia di cittadini che già dedicano il proprio tempo alla comunità.

Come partecipare

L’iniziativa si ripeterà ogni due settimane. Per ricevere maggiori informazioni su come aderire ai patti di collaborazione o segnalare nuove iniziative, è possibile scrivere direttamente a:

dilloalsindaco@comune.bologna.it

Nei prossimi giorni sul sito del Comune ci sarà anche un form per iscriversi alle diverse iniziative.