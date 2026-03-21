All’IIS Volta di Sassuolo le Avvocate del Comitato Pari Opportunità a confronto con gli studenti contro la violenza di genere

Portare la cultura del rispetto direttamente tra i banchi, parlando il linguaggio dei giovani per scardinare i pregiudizi che alimentano la violenza. Con questo spirito l’IIS Alessandro Volta di Sassuolo ha dato il via al progetto nazionale #generazionePari, curato dai Comitati Pari Opportunità degli Ordini Forensi d’Italia.

L’iniziativa, che vede la collaborazione attiva del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Modena, si articola in un ciclo di incontri che coinvolge le classi del triennio (terze, quarte e quinte) nelle giornate del 20 e 27 marzo 2026.

Un metodo innovativo: meno “convegno”, più dialogo

A differenza dei classici seminari in grandi auditorium, il progetto ha scelto una formula di partecipazione attiva. Gli incontri si svolgono preferibilmente nel contesto quotidiano dell’aula, per favorire un rapporto diretto e informale con gli studenti.

Grazie all’ausilio di contenuti video e supporti multimediali (LIM), le relatrici utilizzano un linguaggio semplice e accessibile, riducendo al minimo i tecnicismi giuridici per dare spazio alla riflessione sui diritti e sui doveri legati alla tutela della persona. L’obiettivo è trasformare l’ora di lezione in un vero laboratorio di cittadinanza, evitando l’“effetto convegno” e puntando tutto sul coinvolgimento della classe.

Le protagoniste dell’incontro

A guidare il dialogo con gli studenti sono state le rappresentanti del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Modena, la cui presenza garantisce l’autorevolezza istituzionale unita alla sensibilità necessaria per trattare temi così delicati:

Prof. Avv. Mirella Guicciardi – Vice Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Modena.

Avv. Gian Carla Moscattini – Componente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Modena.

Avv. Benedetta Gabrielli – Componente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Modena.

Avv. Elisa Ziccardi – Componente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Modena.

I temi al centro del progetto

Gli incontri, della durata di due ore ciascuno, affrontano il contrasto alla violenza di genere e al femminicidio non solo come emergenza sociale, ma come sfida culturale. Attraverso l’alternanza di più voci e relatori, viene mantenuta alta l’attenzione degli studenti su:

La promozione della parità e della non discriminazione.

La consapevolezza dei segnali di violenza nelle relazioni interpersonali.

Il ruolo dell’avvocatura nella prevenzione e nella tutela delle vittime.

L’IIS Volta e il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati ribadiscono così l’importanza di un’alleanza educativa tra scuola e professioni legali, indispensabile per formare una generazione finalmente libera da stereotipi e violenza.