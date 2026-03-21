Al Crogiolo Marazzi la lettura dei nomi delle vittime di mafia

È iniziato questa mattina, alle 10,30 al Crogiolo Marazzi, il palinsesto di tre appuntamenti organizzato dall’Amministrazione comunale per celebrare la “Giornata della Legalità e dell’Impegno in ricordo delle vittime di mafia”.

La lettura dei nomi delle vittime di mafia, iniziata con il Sindaco Matteo Mesini e l’Assessore Maria Savigni, poi proseguita dagli studenti delle scuole superiori cittadine ha anticipato lo spettacolo teatrale “L’Inganno” di A. Gallo (Teatro delle Briciole), nella rappresentazione riservata alle scuole.

Questo pomeriggio, alle ore 16 presso la Biblioteca Cionini, invece, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Gli Invisibili” di Lavinia Caminiti che mette in mostra una serie di scatti che ritraggono i luoghi della Sicilia dove furono barbaramente ammazzati giudici quali Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Gaetano Costa o innocenti come Claudio Domino. Al taglio del nastro, oltre alla curatrice Lavinia Caminiti, parteciperà anche Lucia Borsellino, la figlia di Paolo Borsellino che da anni porta avanti la battaglia che fu del padre e di Giovanni Falcone ed il loro ricordo.

Questa sera gli appuntamenti si concluderanno, sempre al Crogiolo Marazzi, ancora con lo spettacolo “L’Inganno”, questa volta offerto a tutta la cittadinanza a partire dalle ore 21, anche in questo caso anticipato alle 20,30 dalla lettura solenne ed integrale dei nomi delle vittime di mafia in cui verranno coinvolte le Autorità e la cittadinanza: il Crogiolo come sempre è messo a disposizione da Marazzi Group.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma è vivamente consigliata la prenotazione tramite la piattaforma Eventbrite al link: https://inganno.eventbrite.it