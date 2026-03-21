A Casalgrande la mostra fotografica “(Dis)Equilibri”

“(Dis)Equilibri”, la mostra fotografica sulla parità di genere organizzata dal gruppo fotografico “Il Torrione” di Casalgrande, dalle ore 10 di domenica 22 marzo sarà aperta al pubblico (ingresso libero) alla sala civica “Gino Strada”, in piazza Ruffilli 2, accanto al teatro De André. Inaugurata il 7 marzo scorso nella sede di “Nottedì”, in via Prampolini 5, la mostra ora trasloca alla sala civica, sede del gruppo fotografico.

L’esposizione comprende le foto che undici soci del Torrione hanno realizzato sul concetto di parità di genere, in taluni casi obiettivo raggiunto, dopo una lenta evoluzione sociale, ma in altri tutt’ora inseguito, se non lontano. Attraverso linguaggi fotografici personali e sensibilità differenti, la mostra propone quindi uno sguardo articolato sul tema; uno spazio di riflessione in cui convivono denuncia, consapevolezza e speranza.

Tra le varie iniziative del gruppo fotografico, la pubblicazione di una rivista, “InQuadro”, che sarà presentata al pubblico domenica mattina alla sala civica. Si tratta di una rivista che tratta tematiche locali come l’evoluzione del territorio e della società di Casalgrande nel corso dei decenni, ma anche aspetti tecnici, opinioni di esperti, rubriche su mostre, libri ed eventi. La parte centrale della rivista è dedicata alle splendide immagini di Massimo Miselli, uno dei soci del GFT. La rivista elenca poi i nomi dei prossimi ospiti del Torrione: fotografi importanti che nelle prossime settimane e mesi saranno alla sala civica per incontri pubblici.

La serie di incontri organizzata dal Torrione alla sala civica “Gino Strada”, iniziata il 24 febbraio scorso con Stefano Sturloni, fotografo e naturalista, proseguirà martedì 24 marzo alle ore 21 con Andrea Calderone, regista e montatore, autore di documentari e produzioni per importanti realtà come Sky, Rai e grandi brand internazionali. L’incontro, intitolato “Quando le immagini si muovono”, è dedicato al momento in cui l’immagine supera i propri confini e diventa racconto, ritmo, movimento. Un viaggio tra fotografia, cinema e visione creativa, per scoprire come nasce una narrazione visiva capace di emozionare. Anche in questo caso l’ingresso è libero.