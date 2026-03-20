ZAPI contribuisce ancora una volta all’aggiornamento della dotazione tecnologica dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia

È stata formalizzata nei giorni scorsi da Zapi S.p.A. la donazione all’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia di un moderno ecografo SonoSite FUJIFILM ZX destinato alle attività della Struttura di Anestesia e Rianimazione.

Si tratta di un sistema avanzato che offre immagini ad altissima risoluzione, caratteristica fondamentale nella valutazione delle condizioni del paziente, soprattutto in contesti d’urgenza.

“Ringrazio Zapi a nome di tutti i professionisti dell’azienda per questo importante gesto di generosità – ha dichiarato il dott. Davide Fornaciari, Direttore generale dell’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia – Da anni ci è vicina nel percorso di rinnovamento tecnologico, con contributi preziosi e costanti, una relazione concreta e continuativa a supporto dell’impegno che investiamo nel garantire standard di assistenza elevati. L’attenzione da parte di realtà imprenditoriali radicate nel territorio, come Zapi, rappresenta un ritorno di fiducia di cui andiamo orgogliosi”.

“Per le sue caratteristiche, questo ecografo offre con tempestività informazioni essenziali, permettendo di prendere decisioni rapide e sicure per i pazienti” – spiega la dott.ssa Annunziata Carrese, Direttrice del Reparto di Anestesia e Rianimazione “La qualità delle immagini, inoltre, riduce in modo significativo il rischio di complicanze legate a procedure invasive, in particolare al posizionamento dei cateteri venosi, consente di anestetizzare la sola zona interessata, evitando il ricorso all’anestesia generale, ed è di aiuto nella riduzione del dolore post-operatorio”.

Alla consegna dell’ecografo era presente il Presidente e Fondatore di Zapi e ZAPI GROUP, ing.Giannino Zanichelli – “Siamo orgogliosi di poter contribuire anche quest’anno all’aggiornamento tecnologico della sanità reggiana. Favorire la disponibilità di strumentazione moderna, sicura e all’avanguardia è il nostro modo per esprimere gratitudine a tutto il personale ospedaliero, dal Direttore generale, ai medici, agli infermieri ad ogni operatore sanitario per il lavoro straordinario che svolgono ogni giorno. Il nostro impegno mira a garantire che tutti possano accedere a cure di alta qualità basate su tecnologie innovative. Vogliamo offrire il nostro aiuto, non solo oggi ma anche negli anni a venire, questo è il posto giusto per farlo.”

Zapi rinnova così il proprio impegno nei confronti del territorio, confermando una sensibilità costante verso il miglioramento dei servizi sanitari e il supporto agli operatori che ogni giorno garantiscono assistenza alla popolazione.

A ricevere e ringraziare l’ing Giannino Zanichelli erano, insieme al dott. Davide Fornaciari e alla dott.ssa Annunziata Carrese, il Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica ing. Paolo Bottazzi e parte dell’equipe di reparto: il dott Giovanni Salati e le dottoresse Anaflorina Matei, Elena Mantovani, Silvia Magnani.

Zapi

Fondata alla metà degli anni ’70 e con sede a Poviglio (RE), Zapi S.p.A. è leader nel controllo elettronico dei motori per veicoli elettrici a batteria e ibridi ed è specializzata in azionamenti di potenza (inverter). L’azienda promuove innovazione e trasformazione tecnologica con una visione orientata a un futuro completamente elettrico, nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità.

Nella foto: al centro, l’ing Giannino Zanichelli, ai lati il dott Davide Fornaciari e la dott.ssa Annunziata Carrese.