Premio nazionale del Paesaggio all’assessora modenese Carla Ferrari

C’è anche Carla Ferrari, architetto e attuale assessora all’Urbanistica del Comune di Modena, tra i premiati della quinta edizione del Premio nazionale del Paesaggio, promosso dal Ministero della Cultura. La Menzione è stata assegnata per l’intervento di valorizzazione dei massi di Gaianello e di ripristino paesaggistico della cava Zavattona, realizzato nel territorio del Comune di Pavullo nel Frignano e di cui Carla Ferrari è stata progettista e direttore dei lavori negli anni 2020-2022, prima della nomina ad assessore. La cerimonia di consegna del premio si è svolta martedì 17 marzo a Roma, nella sala Spadolini del Ministero di via del Collegio Romano.

Nel motivare il riconoscimento, la Commissione giudicatrice ha sottolineato “l’esemplare capacità di riprogettazione di un cantiere attivo per attività estrattiva”, grazie alla quale si è riusciti ad integrare, tra gli obiettivi dell’intervento, la valorizzazione di un importante reperto paleontologico emerso poco prima dei lavori di escavazione previsti dalla pianificazione estrattiva che prevedeva l’ampliamento di una cava nell’area ove sono stati rinvenuti i massi incisi e che, pertanto, è stato tutelato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna.

Il progetto ha visto il coinvolgimento del Comune di Pavullo e della Soprintendenza, oltre che dell’esercente della cava che è divenuto un sostenitore dell’iniziativa, facendosi carico dei lavori, in un percorso condiviso tra pubblico e privato che ha portato all’elaborazione di un progetto di rinaturalizzazione innovativo, finalizzato al recupero integrale del paesaggio, che costituisce un esempio di come sia possibile invertire la rotta, dimostrando come un’attività invasiva come una cava possa operare per ricomporre il palinsesto del paesaggio.

Il riconoscimento nazionale valorizza così un’esperienza progettuale capace di coniugare tutela ambientale, salvaguardia del patrimonio paleontologico e rigenerazione paesaggistica, confermando il valore di approcci integrati nella pianificazione e nella cura del territorio.