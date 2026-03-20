Open day al Nido d’infanzia Birillo di Novellara

Il Nido d’infanzia Birillo di Novellara apre le sue porte alle famiglie in vista delle iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027. Martedì 24 marzo è infatti in programma un open day dedicato a mamme e papà interessati a conoscere da vicino gli spazi, l’organizzazione e il progetto educativo del servizio comunale. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 17 alle 19:30 e sarà articolata in due turni di visita: il primo dalle 17 alle 18:15, il secondo dalle 18:15 alle 19:30.

L’appuntamento rappresenta un’occasione concreta per visitare il nido, incontrare il personale educativo e ricevere tutte le informazioni utili su ambienti, attività e modalità di accesso al servizio. L’open day consente infatti alle famiglie di approfondire l’offerta educativa del Birillo e di orientarsi con maggiore consapevolezza in una scelta importante per la crescita dei bambini.

Il nido d’infanzia costituisce un presidio educativo e sociale di rilievo per la comunità, pensato per accompagnare i più piccoli in un percorso di scoperta, relazione e autonomia, in un contesto accogliente e qualificato. La giornata del 24 marzo sarà quindi un momento utile non solo per conoscere gli spazi, ma anche per entrare in contatto con un servizio che sostiene concretamente le famiglie nei primi anni di vita dei figli.

Per partecipare all’open day sarà occorre prenotare la visita contattando lo Sportello Educativo 0522.1170132 o mail sportelloeducativonovellara@asbr.it.