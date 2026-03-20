Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari”: la settimana prossima apertura del villaggio e corsa

Sta per alzarsi il sipario sulla Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari”, pronta a tornare dal 27 al 29 marzo 2026 tra Maranello e Modena con un lungo weekend che unisce sport, territorio e grande partecipazione. Organizzato da RCS Sports & Events e Ferrari come Hosting Partner, sotto l’egida Fidal e Fispes, vede coinvolti tutti i Comuni attraversati dalla gara, Maranello, Fiorano Modenese, Formigine, Modena, oltre 80 associazioni sportive, moltissime realtà del terzo settore dei territori toccati, oltre 300 volontari e sarà una grande festa esclusiva per tutti.

Sono quasi 15mila i runner attesi complessivamente, con le distanze dei 21,097 km e dei 10 km già sold out da molti mesi, confermando la crescita e l’attrattività della manifestazione nel panorama nazionale e internazionale. Ma per chi volesse vivere l’emozione di correre all’interno della Factory Ferrari, sulle piste di Fiorano e del nuovo circuito e-Vortex, sono ancora disponibili gli ultimi pettorali della Family Run.

Il fine settimana si apre venerdì 27 marzo con l’inaugurazione del Villaggio della Mezza Maratona d’Italia, spazio di incontro per atleti, partner, pubblico e appassionati.

Il Programma

Venerdì 27 marzo – Apertura Villaggio (10:00 – 20.00) e presentazione top runner (15:00)

Sabato 28 marzo – Apertura Villaggio (10:00 – 20.00) e Family Run (5 km) (15:00) non competitiva aperta a tutti

Domenica 29 marzo –Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari” (9:30) e la 10 km (10:30)

Tra gli altri eventi che arricchiranno in particolare la giornata di sabato la Shakeout Run by Brooks. Una corsa breve che l’official technical partner della manifestazione per la seconda edizione consecutiva organizza il giorno prima della mezza maratona aperta a tutti.

Non mancherà una sessione di autografi con Maya Weug, vicecampionessa in carica F1 Academy. Maya, nota anche per essere stata la prima pilota ad essere entrata nella Scuderia Ferrari Driver Academy, darà il via alla Family Run. Rimanendo nel mondo del Cavallino Rampante, Michele Antoniazzi, Ferrari Chief Human Resources Officer, presenterà un oggetto molto speciale: la medaglia destinata ai vincitori della mezza maratona realizzata negli stabilimenti di Maranello negli stessi impianti in cui vengono prodotti i componenti delle vetture racing e sports cars. Michele Antoniazzi e Maya Weug premieranno insieme le classi primarie vincitrici del progetto “Scuole in corsa”.

Informazioni e iscrizioni su www.mezzamaratonaditalia.it