Le luci di Broadway si accendono a Guastalla: domani al Teatro Ruggeri arriva “One Night in Musical!”

Il fascino senza tempo dei grandi palcoscenici internazionali sbarca nel cuore di Guastalla. Sabato 21 marzo 2026, alle ore 21:00, il Teatro Ruggeri si trasformerà in un angolo di Broadway con l’atteso spettacolo “One Night in Musical!”, un travolgente omaggio ai titoli che hanno fatto la storia del genere.

L’evento, organizzato da Convivio Musicale Guastallese con il patrocinio del Comune di Guastalla, non è solo una celebrazione artistica ma anche un importante gesto di solidarietà: una parte del ricavato sarà infatti devoluta all’Associazione Prevenzione Tumori O.D.V. di Guastalla.

Sotto la regia e la direzione musicale di Elena Federici, la produzione firmata Ventaglio Musical porterà in scena un medley esplosivo dei musical più amati. Il pubblico sarà accompagnato tra le atmosfere fumose di Chicago e Cabaret, l’energia anni ’50 di Grease, la spensieratezza pop di Mamma Mia! e i ritmi trascinanti di Flashdance e Saturday Night Fever.

I testi di Alessandro Calonaci e le coreografie curate da Fabio La Monica e Chiara Montanti promettono una serata dinamica, dove canzoni indimenticabili e performance coreografiche si fondono in un’unica, grande festa musicale capace di far sognare e ballare generazioni diverse.

DALLA PARTE DELLA PREVENZIONE

L’iniziativa vanta la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica, a testimonianza del valore sociale e culturale della proposta. Unire l’intrattenimento di alto livello al sostegno per l’Associazione Prevenzione Tumori rende questa serata un appuntamento imperdibile per tutta la comunità.

Ingresso biglietto intero € 20,00. Prevendita Online disponibile sul circuito Vivaticket, www.vivaticket.it Info e prenotazioni: contattare il numero 335 6198472 (Jana).