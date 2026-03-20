Latitante internazionale arrestato a Brescello dai carabinieri

Nel tardo pomeriggio di ieri, 19 marzo, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Reggio Emilia hanno concluso con successo un’importante operazione di cooperazione internazionale di polizia, arrestando un cittadino rumeno di 40 anni ricercato da due anni.

L’uomo era destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso nel 2024 ed è stato localizzato nel comune di Brescello. Le autorità rumene lo ricercavano per scontare una condanna definitiva. L’indagine è partita grazie a una segnalazione del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia (S.I.Re.N.E.), che indicava la possibile presenza del ricercato nella provincia di Reggio Emilia.

I militari, individuata la sua abitazione a Brescello, sono intervenuti intorno alle 18:45. Dopo aver confermato l’identità del soggetto e completato le procedure di fotosegnalamento presso il Comando Provinciale, è stata verificata la validità del mandato internazionale. Pertanto, i Carabinieri hanno eseguito l’arresto ai sensi della Legge 69/2005. Il provvedimento deriva da una sentenza emessa nel 2023 dal Tribunale di Botoșani per reati commessi tra il 2014 e il 2019.

L’uomo deve scontare una pena di un anno e nove mesi di reclusione per tre diversi reati: mancato versamento volontario dell’assegno di mantenimento per i figli stabilito da un tribunale civile, guida senza patente e cessione del proprio veicolo a una persona palesemente sotto l’effetto di alcol. Terminate le formalità, l’arrestato è stato messo a disposizione della Corte d’Appello competente nel capoluogo felsineo.