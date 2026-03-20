“Etciù!”: il 25 marzo a Vignola si parla di allergie stagionali in adulti e bambini con medici e farmacisti

L’allergia stagionale, nota anche come febbre da fieno o rinite allergica, è una reazione esagerata del sistema immunitario a sostanze volatili esterne, principalmente pollini (di alberi, erbe o erbe infestanti) e spore di muffe, che si manifesta in specifici periodi dell’anno. Provoca sintomi come starnuti, naso che cola/congestionato e occhi lacrimosi.

In Italia, si stima che oltre 12 milioni di persone soffrano di allergie stagionali, con stime che arrivano a indicare che un italiano su tre (o il 30-40% della popolazione) è affetto da rinite allergica o asma pollinica, specialmente nei mesi primaverili ed estivi. Il fenomeno è in aumento, con il 20% dei bambini coinvolti.

E proprio di questo si parlerà mercoledì 25 marzo, a Vignola, nell’ambito della 55^ edizione della Festa dei ciliegi in fiore, nel corso dell’incontro gratuito e aperto a tutta la cittadinanza “Etciù!”. Allergie stagionali tra adulti e bambini.

Promosso dal Circolo Paradisi in collaborazione con Federfarma Modena – l’associazione di rappresentanza 182 farmacie distribuite capillarmente su tutto il territorio provinciale – Azienda USL di Modena, e con il patrocinio del Comune di Vignola, l’appuntamento si terrà alle ore 20.30 presso il Circolo, in via Paradisi n°11.

A esporre il tema, e rispondere alle domande dei cittadini, saranno la dottoressa Silvia Bonezzi, del Servizio farmaceutico territoriale, e i farmacisti dottoressa Giulia Ferri e il dottor Guido Sapori.

L’incontro sarà introdotto dai saluti di Anna Paragliola, vicesindaca con delega a Servizi sociali e Sanità del Comune di Vignola.

L’incontro, nel corso del quale sarà fornita una panoramica generale e consigli utili per la prevenzione e il trattamento – è tanto più importante anche in considerazione del fatto che il numero di allergici è destinato a crescere – specialmente nelle aree urbane, a causa dell’inquinamento atmosferico – con proiezioni che indicano un aumento fino a un italiano su due nei prossimi trent’anni.

La serata del 25 marzo si inserisce in una serie di iniziative di carattere culturale e divulgativo che il Circolo Paradisi porta avanti durante tutto l’anno.