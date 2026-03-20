Da Valencia a Modena: scambio internazionale all’Istituto Cattaneo-Deledda

Due mesi di scambio tra sport, didattica e cultura, per rafforzare il dialogo internazionale tra studenti. Dal 16 marzo l’Istituto “Cattaneo Deledda” di Modena ospita una studentessa spagnola proveniente da Valencia, protagonista di uno scambio internazionale della durata di due mesi che unisce formazione, sport e crescita culturale.

Si tratta di Candela Saz Ayesa, 21 anni, iscritta all’IES “Antonio Rascaña” con indirizzo sportivo, che ha scelto l’istituto modenese per approfondire le metodologie didattiche italiane e arricchire il proprio percorso formativo.

Durante la sua permanenza, Candela seguirà da vicino le attività di Scienze Motorie, affiancando i docenti del dipartimento e vivendo in prima persona l’organizzazione e l’approccio italiano a questa disciplina. Non solo aula, però: l’esperienza si estende anche al territorio, grazie alla partecipazione alla vita sportiva locale della studentessa, resa possibile grazie alla collaborazione con la Scuola di Pallavolo Anderlini e con il Pentathlon Modena.

“Pensiamo che questa mobilità – affermano i docenti del Team Internazionalizzazione della scuola – possa favorire uno scambio culturale e linguistico autentico, offrendo ai nostri studenti l’opportunità di confrontarsi con una coetanea e ampliare i propri orizzonti. Siamo al lavoro per integrare le attività della ragazza con ulteriori progetti scolastici e iniziative, non necessariamente a carattere sportivo, per rendere questa esperienza ricca di contenuti e significato”.