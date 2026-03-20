Castel Maggiore: terminati i lavori di miglioramento sismico alla scuola dell’infanzia “Cipì”

Sono terminati i lavori di miglioramento sismico alla scuola dell’infanzia “Cipì”, situata in via Ungaretti a Castel Maggiore. L’intervento era finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza strutturale dell’edificio e a garantire maggiore protezione in caso di evento sismico.

L’edificio scolastico, composto da piano terra, primo piano e una piccola porzione di sottotetto, presenta una struttura portante in muratura con solai in parte in laterocemento e in parte in legno, così come la copertura. La scuola era già stata oggetto di un importante intervento di ristrutturazione nel 2001, che aveva comportato il consolidamento dei solai e la realizzazione di nuovi elementi strutturali.

Ora sono stati realizzati diversi interventi di rinforzo, tra cui il consolidamento della copertura in legno, il miglioramento dei collegamenti tra travi e murature, il rafforzamento di alcune pareti mediante fibre di carbonio e la realizzazione di cerchiature metalliche su alcune aperture del piano terra. È stato anche realizzato un intonaco armato sulle pareti esterne, soluzione che ha permesso di intervenire senza modificare le superfici interne interessate dalla presenza di impianti radianti.

Gli interventi sono stati accompagnati dalle opere accessorie necessarie, come il ripristino degli impianti e il rimontaggio di infissi e inferriate nelle zone interessate dai lavori.

L’opera è nata da specifiche analisi strutturali e consente ora di migliorare il comportamento sismico dell’edificio, aumentando la sicurezza per bambini, insegnanti e personale scolastico.

Il quadro economico dell’opera ha contemplato un costo complessivo di € 374.936,96

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Carlo Salvatori, esprime soddisfazione per il completamento dei lavori: “Abbiamo più volte sottolineato la necessità di prendersi cura del patrimonio comunale esistente, con l’obiettivo di consegnare alla cittadinanza, associata e non, strutture rinnovate e funzionali allo svolgimento delle proprie attività. Tale intervento – che si è concluso rispettando il cronoprogramma dei lavori – si inserisce all’interno di questa linea del nostro mandato, in cui crediamo fortemente e sulla quale si baseranno molti degli interventi promossi dall’Amministrazione, come l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico delle scuole Bertolini, l’ammodernamento del PalaLirone presso il Centro sportivo Guido Guidi e la riqualificazione della rete fognaria presso la località Castello”.