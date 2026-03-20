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Carpi, azioni locali per l’energia e il clima: incontro a Bruxelles

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C’era anche il Comune di Carpi tra le 25 amministrazioni locali che in Italia, Paesi Bassi e Belgio hanno partecipato al progetto “At Last”, promosso e finanziato dall’Unione Europea per sostenere le piccole e medie città nel mettere in pratica il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc) e, quindi, nel pianificare, finanziare e realizzare strategie locali per rendere le città climaticamente sicure e resilienti.

Le azioni attuate nelle diverse città sono state condivise nell’incontro finale del progetto al Consiglio europeo dei Comuni e degli enti locali a Bruxelles, giovedì 19 marzo, al quale in rappresentanza dell’amministrazione è intervenuta l’assessora all’Ambiente Serena Pedrazzoli.

L’assessora ha presentato il progetto carpigiano: un percorso partecipativo sull’area industriale di Carpi per riflettere insieme su come migliorarne la fruizione e il benessere microclimatico. Nel percorso, che si è svolto tra ottobre e dicembre 2025 ed è stato guidato dall’Agenzia per l’energia sostenibile e il clima (Aess), sono stati affrontati soprattutto i temi della mobilità per e all’interno dell’area industriale, della resilienza ai cambiamenti climatici, della connessione tra le imprese, dei servizi per le lavoratrici e i lavoratori e della qualità degli spazi pubblici. I lavori sono partiti con una passeggiata esplorativa a cui sono seguite la restituzione di quanto osservato e un confronto di gruppo sui possibili spunti progettuali. A conclusione del percorso partecipativo, Aess ha trasformato le istanze e le proposte emerse in possibili interventi infrastrutturali sul distretto industriale raccolti in un masterplan che sarà una solida base di partenza per azioni future da realizzare quando ci saranno risorse disponibili.

















Redazione 1

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