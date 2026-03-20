Carpi, azioni locali per l’energia e il clima: incontro a Bruxelles

C’era anche il Comune di Carpi tra le 25 amministrazioni locali che in Italia, Paesi Bassi e Belgio hanno partecipato al progetto “At Last”, promosso e finanziato dall’Unione Europea per sostenere le piccole e medie città nel mettere in pratica il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc) e, quindi, nel pianificare, finanziare e realizzare strategie locali per rendere le città climaticamente sicure e resilienti.

Le azioni attuate nelle diverse città sono state condivise nell’incontro finale del progetto al Consiglio europeo dei Comuni e degli enti locali a Bruxelles, giovedì 19 marzo, al quale in rappresentanza dell’amministrazione è intervenuta l’assessora all’Ambiente Serena Pedrazzoli.

L’assessora ha presentato il progetto carpigiano: un percorso partecipativo sull’area industriale di Carpi per riflettere insieme su come migliorarne la fruizione e il benessere microclimatico. Nel percorso, che si è svolto tra ottobre e dicembre 2025 ed è stato guidato dall’Agenzia per l’energia sostenibile e il clima (Aess), sono stati affrontati soprattutto i temi della mobilità per e all’interno dell’area industriale, della resilienza ai cambiamenti climatici, della connessione tra le imprese, dei servizi per le lavoratrici e i lavoratori e della qualità degli spazi pubblici. I lavori sono partiti con una passeggiata esplorativa a cui sono seguite la restituzione di quanto osservato e un confronto di gruppo sui possibili spunti progettuali. A conclusione del percorso partecipativo, Aess ha trasformato le istanze e le proposte emerse in possibili interventi infrastrutturali sul distretto industriale raccolti in un masterplan che sarà una solida base di partenza per azioni future da realizzare quando ci saranno risorse disponibili.