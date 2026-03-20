Carabinieri in azione nella Bassa reggiana per prevenire reati

Il 19 marzo scorso, dalle ore 16:00 fino a tarda notte, i carabinieri delle stazioni di Poviglio, Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra, con il supporto di un equipaggio dell’aliquota radiomobile, hanno condotto un’intensa attività di controllo mirata. L’obiettivo era prevenire e contrastare fenomeni criminali, con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio e allo spaccio di stupefacenti.

Durante l’operazione, sono state controllate 60 persone, 37 veicoli e diversi esercizi pubblici. Nel corso dei controlli sono state comminate tre contravvenzioni al codice della strada, una delle quali ha comportato il ritiro di una patente. Un esercizio commerciale è stato ispezionato e non sono emerse irregolarità. Inoltre, gli agenti hanno segnalato alla prefettura un uomo di 45 anni e due giovani di 21 e 24 anni per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di piccole quantità di hashish. La droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

L’attività preventiva si è estesa anche a controlli presso casolari abbandonati, spesso utilizzati abusivamente durante l’inverno da pregiudicati, clandestini o consumatori di droga. In passato, alcune di queste strutture erano state collegate illegalmente alla rete elettrica, ma dai recenti accertamenti non sono emersi episodi simili. Durante i controlli su alcuni pregiudicati con precedenti legati agli stupefacenti, non sono state tuttavia rinvenute sostanze illegali.

Questa operazione si inserisce in un più ampio programma di controlli mirati che interesseranno altre aree della provincia reggiana, con l’intento di prevenire e contrastare condotte criminali e garantire maggiore sicurezza sul territorio.