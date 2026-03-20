Biagi, il Consiglio comunale di Bologna lo ricorda con un minuto di silenzio

Il Consiglio comunale di Bologna in silenzio per ricordare il giuslavorista Marco Biagi, all’indomani del 24esimo anniversario della sua uccisione per mano delle Brigate rosse proprio nel capoluogo emiliano. L’aula di Palazzo D’Accursio, su invito della presidente Maria Caterina Manca, ha osservato oggi un minuto di cordoglio in apertura della seduta di Question time.

“Dedichiamo un momento di ricordo in memoria del professor Marco Biagi, nel 24° anniversario della sua scomparsa, vittima del feroce agguato, per mano delle Nuove Brigate Rosse.

Bologna, città del dialogo, porta ancora i segni di quella ferita – ha dichiarato Manca –

Il Professor Biagi, un riformista che scelse il complesso e aspro ambito dell’innovazione normativa, cercò la modernizzazione del mercato del lavoro, convinto che la protezione della dignità umana passasse inevitabilmente per la capacità di interpretare i mutamenti dell’economia globale.

La sua figura ci sprona, come amministratori, a perseguire una politica che non sia scontro ideologico, ma ricerca del dialogo sociale e sintesi alta e pragmatica per la coesione di una comunità.

Dedichiamo oggi un sentito pensiero a Marco Biagi e alla sua famiglia: alla moglie Marina Orlandi, al figlio Lorenzo, alla sorella Francesca e al nipote Giulio.

Con profondo rispetto e gratitudine per il contributo reso, chiedo al Consiglio che presiedo di custodirne memoria, con un minuto di silenzio”.