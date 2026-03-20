Arriva la primavera e si fa festa con l’Erbazzone Reggiano

Manca ancora l’ufficialità, ma l’Erbazzone Reggiano sta per ottenere l’IGP, ovvero l’Indicazione Geografica Protetta, un riconoscimento atteso che mette nero su bianco il legame esclusivo con il territorio e tutela un simbolo della cucina reggiana.

Per celebrare questo traguardo e l’arrivo della primavera, l’Associazione Erbazzone ha organizzato Vino, Erbazzone, Vinili, la festa pubblica dedicata all’Erbazzone e alla sua nuova tutela europea. L’appuntamento, ad ingresso gratuito, è fissato per sabato 21 marzo, dalle 18 alle 24, nel cortile dell’Università di Reggio Emilia. In consolle DJ Fly e Spillo, per una serata tra musica in vinile, convivialità e identità reggiana.

L’I.G.P. certifica e protegge l’origine e le caratteristiche dell’Erbazzone Reggiano, fissando regole chiare a garanzia di consumatori e produttori. Per Reggio Emilia è un traguardo importante che permetterà di valorizzare una ricetta storica, rafforza l’attrattività del territorio e sostiene una filiera che unisce campagna, laboratori e imprese.

L’Associazione Erbazzone Reggiano nasce dall’impegno di aziende del territorio – Fattoria Italia, Big, La Bottega Gastronomica, La Vecchia Resdora e Nonna Lea – che hanno portato avanti su base volontaria e con autofinanziamento un percorso durato quasi quattro anni, affrontando iter tecnici e burocratici con un obiettivo comune: ottenere l’I.G.P. per difendere qualità, origine e reputazione dell’Erbazzone Reggiano.

Un risultato che appartiene a tutta la comunità e che l’Associazione intende festeggiare con tutta la comunità con musica e convivialità, senza discorsi né celebrazioni, lasciando lo spazio esclusivamente al vero protagonista: l’erbazzone reggiano.