Vignola, assalto sventato: il ringraziamento della sindaca Emilia Muratori

Un’operazione brillante, eseguita in modo impeccabile, con impiego di uomini e mezzi all’altezza del difficile compito. Desidero ringraziare, a nome di tutta la comunità vignolese, le Procure di Chieti e di Modena che hanno sgominato un gruppo armato che, per qualche giorno, aveva fatto base nel nostro territorio per tentare l’assalto a un furgone portavalori che doveva muoversi da Bologna verso il milanese.

Abbiamo visto al lavoro gli agenti della Polizia di Stato unitamente ai loro corpi speciali e siamo orgogliosi di poter dire che hanno agito con prontezza, determinazione e competenza. Molti cittadini, tra residenti e pendolari, hanno telefonato in Municipio e alle forze dell’ordine locali per capire cosa stesse succedendo, assistendo al grande dispiegamento di uomini e di mezzi. Quando le prime notizie ufficiali sono state comunicate dalle Procure, abbiamo compreso l’esatta portata dell’intera operazione. Ci auguriamo, innanzitutto, che l’agente che è rimasto leggermente ferito nell’intervento si riprenda velocemente e pienamente.

La banda era composta praticamente tutta da uomini di origine pugliese che si erano specializzati in questo tipo di assalti e Vignola era stata individuata come base logistica temporanea per l’ultimo colpo programmato, vista la sua vicinanza con i caselli stradali e per le possibilità di fuga garantite da una viabilità che ci collega direttamente sia a Modena che a Bologna. Abbiamo visto al lavoro, sul campo, la grande professionalità degli uomini dello Stato da cui ci sentiamo pienamente tutelati.