Variazioni di percorso attive da lunedì 23 marzo nel centro di Bologna per sette linee urbane Tper

In via San Felice ritornano i bus 19, 35, 61 e 86

Dalle ore 14 di lunedì 23 marzo, le linee 19, 35, 61 e 86 in direzione centro, provenendo da via Saffi, ritorneranno a percorrere via San Felice.

La linea 19, nei giorni feriali, effettuerà il transito su via San Felice per poi riprendere il percorso regolare in via Ugo Bassi.

Le linee 35 e 61 (così come la linea 19 nelle giornate TDays), dopo aver percorso via San Felice, svolteranno a sinistra su via Marconi per riprendere i loro regolari percorsi; la linea suburbana 86, invece, svolterà a destra in Piazza Malpighi per poi effettuare capolinea in Piazza San Francesco.

Su via San Felice, per tutte queste quattro linee, sarà attiva la fermata centrale denominata “San Felice”, cod. 616, riposizionata in via San Felice 56/D.

Linea 11: ripristinato il percorso su via Indipendenza in direzione periferia

Da lunedì 23 marzo viene ripristinato il transito in via dell’Indipendenza per la linea 11, in direzione Bertalia / Rotonda Giardini. Pertanto, in uscita da via Marconi, la linea 11 non percorrerà più via Amendola e viale Pietramellara, ma via dei Mille e il tratto finale di via Indipendenza, per riprendere il percorso regolare in via Matteotti. Le fermate utili sul percorso saranno, quindi, “Mille” cod. 463 e “Indipendenza Nord” cod. 409.

Nuovo tratto di percorso per le linee C e T2

A seguito della chiusura al transito dei bus di via Petroni, dal 23 marzo le linee C e T2, in direzione Piazza Aldrovandi effettueranno il seguente nuovo percorso che sostituirà quello precedentemente in vigore: da viale Pietramellara, i bus percorreranno viale Masini, via Capo di Lucca, Mura di Porta Galliera, via Borgo di San Pietro, via Irnerio, viale Filopanti, via San Vitale e Piazza Aldrovandi per riprendere poi il percorso regolare.

Nuove fermate estese alle linee C e T2: “Stazione Centrale” cod. 8; “Porta Galliera” cod. 10; “Irnerio” cod. 303; “Porta San Donato” cod. 305; “Porta San Vitale” cod. 20. (Fermate non più servite: “Piazza XX Settembre” cod. 476; “Amendola” cod. 470; “Mille” cod. 463; “Sferisterio” cod. 301; “Oberdan” cod. 333; “Piazza San Martino” cod. 335; “Teatro Comunale” cod. 339)