Un weekend di eventi a Fiorano: gusto, spettacolo e solidarietà

A Fiorano Modenese, oltre alle importanti iniziative sulla legalità per giovani e meno giovani, è in programma un fine settimana all’insegna del gusto, della cultura, del gioco e della solidarietà, con eventi organizzati dalle associazioni del territorio, patrocinati dal Comune di Fiorano Modenese.

Da venerdì 20 marzo a domenica 22 marzo, il centro di Fiorano Modenese si riempie dei profumi e colori del food truck festival “Malto e Luppolo”, in piazza Ciro Menotti, con musica, buon cibo e animazioni, organizzato dal Comitato Fiorano in festa e Bernardi Eventi.

Sabato 21 marzo, alle ore 10.30, presso la ludoteca “Il Barone Rosso”, si terrà il laboratorio “Alla scoperta delle tracce degli animali di montagna”, un’attività educativa gratuita pensata per avvicinare i più piccoli al mondo della fauna alpina attraverso il gioco e l’osservazione. Il laboratorio è rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 10 anni ed è a cura di Giovanna Barbieri del CAI Sassuolo. La prenotazione è obbligatoria alla mail giovanna.barbieri22@gmail.com

Sempre sabato 21 marzo, alle ore 19, sul palco del teatro Astoria va in scena lo spettacolo “(Dis)ordine del giorno” della compagnia Placoscemici, con regia di Lorenza Zanni. L’ingresso è a offerta libera, il ricavato andrà a favore di AIL Modena. Info e prenotazioni: associazione.ipalcoscemici@gmail.com.

Domenica 22 marzo dalle 8.30 è in programma la 5° Granfondo cicloturistica RCM-Toyota, 13° Memorial Gianni Bandini, organizzata da GS Spezzano-Castelvetro con partenza da Ubersetto, in via Monte Bianco, 83. Tre i percorsi di gara: corto 59 km con dislivello di 880m, medio di 71 km con dislivello di 1180m e lungo di 106 km e dislivello + 1600m. Sono previste modifiche alla viabilità.

Dalle 9 alle 18, nel parcheggio adiacente al teatro Astoria, in centro a Fiorano, AVF (Associazione Volontari Fiorano) e Croce Rossa Italiana, Comitato di Sassuolo, propongono l’iniziativa “Benvenuta Primavera”, una giornata dedicata alla solidarietà, alla prevenzione e alla condivisione. Saranno presenti diversi stand e attività: il mercatino della CRI, lo stand informativo sulle manovre di disostruzione pediatrica e rianimazione e “On the Road” punto informativo sulla sicurezza stradale con i giovani della Croce Rossa, oltre a un punto ristoro con tè alla menta e vin brulé.

Sempre domenica 22 marzo, dalle 15.30 alle 18.30, la Ludoteca comunale “Il Barone Rosso” sarà aperta per un pomeriggio di gioco e condivisione a libero accesso, dedicato a tutti i papà e ai figli di ogni età.

Alle 17, presso il Centro Via Vittorio Veneto a Fiorano torna la rassegna “A spasso nell’Opera” che celebra, quest’anno i 125 anni dalla morte di Giuseppe Verdi. Interpreteranno le sue opere Giorgio Casciarri tenore, Marzio Giossi baritono e i Maestri Gen Llukaci al violino e Alessandro Di Marco al pianoforte.