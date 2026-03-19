Ultimi appuntamenti di Sciroppo di Teatro® al Mac Mazzieri di Pavullo e al Teatro del Popolo di Concordia

Al Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo e al Teatro del Popolo di Concordia, rispettivamente s abato 21 e domenica 22 marzo si conclude la rassegna di Teatro per famiglie nell’ambito d Sciroppo di Teatro®, il progetto di ATER Fondazione che permette a pediatri e Centri per le Famiglie del territorio di “prescrivere” i benefici del teatro.

A Pavullo, sabato 21 marzo alle ore 16 , la Compagnia Stilema propone “I brutti anatroccoli” di e con Silvano Antonelli, ispirato alla fiaba di Andersen. Una proposta poetica e divertente che racconta come una debolezza possa trasformarsi in una forza, attraverso teatro d’attore, oggetti e strumenti musicali. Lo spettacolo è pensato per bambini dai 3 anni in su. Prenotazioni: info@cinemateatromacmazzieri.it, T. 0536 304034, WhatsApp 333 2455578 – Biglietti Adulti 6€ – Bambini 5€ – con Family&Friends Pass Sciroppo di Teatro® 3€