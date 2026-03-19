Ultimi appuntamenti di Sciroppo di Teatro® al Mac Mazzieri di Pavullo e al Teatro del Popolo di Concordia

Al Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo e al Teatro del Popolo di Concordia, rispettivamente sabato 21 e domenica 22 marzo si conclude la rassegna di Teatro per famiglie nell’ambito d Sciroppo di Teatro®, il progetto di ATER Fondazione che permette a pediatri e Centri per le Famiglie del territorio di “prescrivere” i benefici del teatro.
A Pavullo, sabato 21 marzo alle ore 16, la Compagnia Stilema propone “I brutti anatroccoli” di e con Silvano Antonelli, ispirato alla fiaba di Andersen. Una proposta poetica e divertente che racconta come una debolezza possa trasformarsi in una forza, attraverso teatro d’attore, oggetti e strumenti musicali. Lo spettacolo è pensato per bambini dai 3 anni in su. Prenotazioni: info@cinemateatromacmazzieri.it, T. 0536 304034, WhatsApp 333 2455578 – Biglietti Adulti 6€ – Bambini 5€ – con Family&Friends Pass Sciroppo di Teatro® 3€
A Concordia, domenica 22 marzo alle ore 16, il Collettivo Clown porta in scena “Balloon Adventures”. Protagonisti dello spettacolo sono due clown aviatori che, inseguendo un palloncino, intraprendono un viaggio fino al fantastico regno di Balloonia, tra mongolfiere e paesaggi surreali. Ne nasce un’avventura poetica e comica alla ricerca dei sogni perduti. Lo spettacolo, che unisce clownerie e pantomima, è consigliato a partire dai 4 anni. Prenotazioni all’indirizzo teatrodelpopolo@ater.emr.it e al numero 338 2219383 – Biglietti Adulti 7€ – Bambini 5€ – con Family&Friends Pass Sciroppo di Teatro® 3€