HomeTop news by ItalpressTrump “Distruggeremo giacimento South Pars se l’Iran attaccherà di nuovo il Qatar”





Trump “Distruggeremo giacimento South Pars se l’Iran attaccherà di nuovo il Qatar”

Top news by Italpress
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Trump “Distruggeremo giacimento South Pars se l’Iran attaccherà di nuovo il Qatar”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Israele, spinto dalla rabbia per quanto accaduto in Medio Oriente, ha attaccato violentemente un importante impianto, il giacimento di gas di South Pars in Iran. Una sezione relativamente piccola dell’intero impianto è stata colpita. Gli Stati Uniti non sapevano nulla di questo attacco e il Qatar non è stato in alcun modo coinvolto, nè aveva idea che sarebbe accaduto. L’Iran non era a conoscenza di questo, nè di alcun altro fatto rilevante relativo all’attacco a South Pars, e ha ingiustificatamente e slealmente attaccato una parte dell’impianto di gas naturale liquefatto del Qatar. Israele non effettuerà ulteriori attacchi contro questo importantissimo e prezioso giacimento di South Pars, a meno che l’Iran non decida imprudentemente di attaccare un paese innocente, in questo caso il Qatar. In tal caso, gli Stati Uniti d’America, con o senza l’aiuto o il consenso di Israele, faranno esplodere l’intero giacimento con una potenza e una forza che l’Iran non ha mai visto prima”. Lo scrive sul social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
“Non voglio autorizzare questo livello di violenza e distruzione a causa delle implicazioni a lungo termine che avrà sul futuro dell’Iran, ma se il deposito di GNL del Qatar verrà nuovamente attaccato, non esiterò a farlo”, ha aggiunto Trump.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie