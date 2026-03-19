Trovato nei pressi della stazione storica di Reggio con le dosi pronte per lo spaccio

Nei pressi della storica stazione ferroviaria di Reggio Emilia, un giovane di 19 anni è stato individuato dai militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia durante un servizio di controllo del territorio, finalizzato in particolare a contrastare attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti nell’area.

Il giovane, il cui comportamento sospetto era emerso al momento dell’avvistamento della pattuglia, è stato fermato per un controllo e sottoposto a perquisizione personale. Durante l’ispezione, il ragazzo è stato trovato in possesso di due involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 28 grammi di hashish, pronti presumibilmente per essere ceduti. Alla luce dei fatti e delle prove raccolte, il 19enne di origine tunisina, domiciliato a Reggio Emilia, è stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La denuncia è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia.

L’operazione si è svolta nel pomeriggio del 17 marzo scorso, nell’ambito di un servizio mirato a monitorare le zone sensibili del centro città. Durante l’intervento, il giovane aveva mostrato segni evidenti di nervosismo alla vista dell’autovettura delle forze dell’ordine, comportamento che ha spinto i militari ad approfondire il controllo. Di conseguenza, oltre alla denuncia per il presunto reato commesso, tutto quanto rinvenuto durante l’operazione è stato sequestrato per ulteriori accertamenti. Le autorità proseguiranno nelle indagini preliminari al fine di valutare eventuali responsabilità e procedere con le determinazioni giudiziarie necessarie.