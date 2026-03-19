Tre uomini denunciati dalla Polizia Locale a Bologna per abbandono di rifiuti urbani e di tipo edile

A seguito di segnalazioni arrivate nelle ultime due settimane da parte dei funzionari di Hera, in merito a vari abbandoni di rifiuti sulla via Due Portoni nel quartiere Borgo Panigale, gli agenti del reparto di Polizia Ambientale della Polizia Locale si sono messi subito al lavoro.

Sono state avviate le necessarie indagini nella zona, al termine delle quali si è proceduto alla denuncia di tre cittadini italiani rispettivamente di cinquanta, cinquantuno e vent’anni, tutti già in possesso di precedenti specifici per reati ambientali e residenti tra Bologna e a Casalecchio di Reno. Nello specifico, gli abbandoni illeciti hanno riguardato rifiuti urbani e di tipo edile, tipologie che possono portare alla pena, in caso di condanna, fino a 18 mila euro di ammenda.